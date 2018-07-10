Дзюба: «Арсенал» помог мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил тульский «Арсенал» за возможность набрать форму перед стартом чемпионата мира-2018.

«Сейчас, когда эмоции от нашего выступления на мировом первенстве немного улеглись, хотел бы сказать добрые слова в адрес всей Тулы и «Арсенала».

Безумно благодарен Миодрагу Божовичу за то, что он всегда верил в меня и чувствовал меня как футболиста. Огромное спасибо президенту клуба Гураму Захаровичу Аджоеву, который сыграл очень важную роль в моем переходе в зимнее трансферное окно и во многом благодаря которому моя аренда в «Арсенал» состоялась.

В тот момент, когда многие отвернулись от меня и подумали, что я закончился как игрок, этот человек сделал все, чтобы я оказался в Туле. Поэтому мое возвращение в сборную и выступление на чемпионате мира – это, конечно, и его заслуга.

Огромное спасибо губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину. Это те люди, поддержка которых помогла мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один. За это буду им благодарен всегда.

И вообще надо сказать, что тульский этап моей карьеры был одним из ключевых на данный момент. Естественно, спасибо всем моим партнерам по «Арсеналу», руководству клуба, персоналу и болельщикам.

Считаю, что в этой жизни всегда нужно оставаться людьми, и когда я оказался в трудной ситуации, именно в Туле обрел второе дыхание и именно игра за «Арсенал» позволила мне в итоге поучаствовать в таком замечательном и историческом приключении, как чемпионат мира», – рассказал Дзюба.

Форвард выступал за «Арсенал» с января по условиям арендного договора. В Туле за это время он провел 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.