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    Дзюба: «Арсенал» помог мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил тульский «Арсенал» за возможность набрать форму перед стартом чемпионата мира-2018.

    «Сейчас, когда эмоции от нашего выступления на мировом первенстве немного улеглись, хотел бы сказать добрые слова в адрес всей Тулы и «Арсенала».

    Безумно благодарен Миодрагу Божовичу за то, что он всегда верил в меня и чувствовал меня как футболиста. Огромное спасибо президенту клуба Гураму Захаровичу Аджоеву, который сыграл очень важную роль в моем переходе в зимнее трансферное окно и во многом благодаря которому моя аренда в «Арсенал» состоялась.

    В тот момент, когда многие отвернулись от меня и подумали, что я закончился как игрок, этот человек сделал все, чтобы я оказался в Туле. Поэтому мое возвращение в сборную и выступление на чемпионате мира – это, конечно, и его заслуга.

    Огромное спасибо губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину. Это те люди, поддержка которых помогла мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один. За это буду им благодарен всегда.

    И вообще надо сказать, что тульский этап моей карьеры был одним из ключевых на данный момент. Естественно, спасибо всем моим партнерам по «Арсеналу», руководству клуба, персоналу и болельщикам.

    Считаю, что в этой жизни всегда нужно оставаться людьми, и когда я оказался в трудной ситуации, именно в Туле обрел второе дыхание и именно игра за «Арсенал» позволила мне в итоге поучаствовать в таком замечательном и историческом приключении, как чемпионат мира», – рассказал Дзюба.

    Форвард выступал за «Арсенал» с января по условиям арендного договора. В Туле за это время он провел 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2018 09:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 июля 2018, 07:13

      Возвращайся.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 июля 2018, 19:54

      «Арсенал» помог мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один»
      Арсенал ONE LOVE ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:31

      Интересно, как его будут встречать в Питере?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 10 июля 2018, 19:09

      После ЧМ у Артёма появилась возможность заиграть в АПЛ. Правда, европейские гранды не особенно интересуются 29-летним форвардом, однако три гола и две результативных передачи игрока, на этом чемпионате мира, привлекли внимание валлийского клуба «Кардифф», который, после прошедшего сезона в Чемпионшип, со второго места, перешёл в АПЛ. Конечно, ни ЛЧ, ни ЛЕ, здесь не пахнет, зато скамейка запасных настоящая АПЛовская.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 июля 2018, 16:55

      Поблагодарить конечно было обязательно !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 10 июля 2018, 16:36

      Вот и оставайся там. Ты нам не нужен.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 июля 2018, 15:31

      Тогда отблагодари их - останься в Туле по-жизненно и играй за Арсенал до 38 лет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 10 июля 2018, 14:47

      Верни им 120 тыщ евро за матч с Зенитом что ли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 10 июля 2018, 13:53

      Начал играть хорошо в Арсенале, вот и продолжай. Дзюбе нужна совсем другая тактика игры, чем та, которую применял Манчини. Дзюбе нужен хороший напарник, с которым у него будет взаимопонимание, таким был Халк. Ищи себе всё это, и развивайся. Я, лично, буду только рад за тебя. Но в Зените, после твоего предательства, делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 10 июля 2018, 13:16

      Посмотрим куда рванет этот одинокий патриот,если возьмут. А так, самый кайф в Арсенале,тем более губернатор -друг.

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