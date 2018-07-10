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  • Дзюба: «Арсенал» помог мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один»

Дзюба: «Арсенал» помог мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один»

10 июля 2018, 09:16
20

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил тульский «Арсенал» за возможность набрать форму перед стартом чемпионата мира-2018.

«Сейчас, когда эмоции от нашего выступления на мировом первенстве немного улеглись, хотел бы сказать добрые слова в адрес всей Тулы и «Арсенала».

Безумно благодарен Миодрагу Божовичу за то, что он всегда верил в меня и чувствовал меня как футболиста. Огромное спасибо президенту клуба Гураму Захаровичу Аджоеву, который сыграл очень важную роль в моем переходе в зимнее трансферное окно и во многом благодаря которому моя аренда в «Арсенал» состоялась.

В тот момент, когда многие отвернулись от меня и подумали, что я закончился как игрок, этот человек сделал все, чтобы я оказался в Туле. Поэтому мое возвращение в сборную и выступление на чемпионате мира – это, конечно, и его заслуга.

Огромное спасибо губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину. Это те люди, поддержка которых помогла мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один. За это буду им благодарен всегда.

И вообще надо сказать, что тульский этап моей карьеры был одним из ключевых на данный момент. Естественно, спасибо всем моим партнерам по «Арсеналу», руководству клуба, персоналу и болельщикам.

Считаю, что в этой жизни всегда нужно оставаться людьми, и когда я оказался в трудной ситуации, именно в Туле обрел второе дыхание и именно игра за «Арсенал» позволила мне в итоге поучаствовать в таком замечательном и историческом приключении, как чемпионат мира», – рассказал Дзюба.

Форвард выступал за «Арсенал» с января по условиям арендного договора. В Туле за это время он провел 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг Аджоев Гурам
Комментарии (20)
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Garrincha58
1531204575
так переходи в Тулу и играй там никто не пожалеет
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С-Пб on-line
1531204611
У тебя есть семья, дети - вот им СПАСИБО скажи!!! Один он остался...ты ещё не знаешь это чувство, тре пло
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Т34
1531207311
Дзюба забыл поблагодарить главного виновника торжества - Зенит, из которого его вышвырнули, как шелудивого пса. Теперь, когда этого пса отмыли, откормили, привели в надлежащий вид в Туле, Зенит готов его опять принять в свою цыганскую семью, правда неизвестно, надолго ли?
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val-berezko
1531217764
Посмотрим куда рванет этот одинокий патриот,если возьмут. А так, самый кайф в Арсенале,тем более губернатор -друг.
Ответить
headdevil
1531223277
Верни им 120 тыщ евро за матч с Зенитом что ли
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woyser
1531225891
Тогда отблагодари их - останься в Туле по-жизненно и играй за Арсенал до 38 лет.
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порт
1531229770
Вот и оставайся там. Ты нам не нужен.
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Zenmaster
1531230912
Поблагодарить конечно было обязательно !
Ответить
zigbert
1531240306
Интересно, как его будут встречать в Питере?
Ответить
пряник929
1531282434
Возвращайся.....
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