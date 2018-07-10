Фанаты «Зенита» закрасили палец на граффити с Черчесовым. Они избили прохожих, которые пытались им помешать 

В ночь с 7 на 8 июля неизвестные закрасили палец на граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», это сделали фанаты «Зенита».

Сообщается, что указательный и большой пальцы Черчесова, по мнению фанатов, означали букву «L». С нее начинается название клуба «Легия», которую тренировал россиянин с 2015 по 2016 год.

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«Около трех часов мы, гуляя по городу, пришли в Пушкарский сад. Стояли, смотрели на Черчесова. Подбежала компания с баллончиками. Сейчас, говорят, будем закрашивать пальцы, фотографируйте граффити последний раз.

Моей подруге больше всего досталось [после того как очевидцы возмутились – прим. «Бомбардира»] от толстого парня в очках. Он повалил ее на землю, нанес удары ногой. Один прохожий пытался заступиться, но и его тоже уронили и избили. Они ждали, когда сборная проиграет», – сказал очевидец произошедшего Елена.

Сегодня создатели граффити полностью закрасили его.