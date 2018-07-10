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  • Фанаты «Зенита» закрасили палец на граффити с Черчесовым. Они избили прохожих, которые пытались им помешать 

Фанаты «Зенита» закрасили палец на граффити с Черчесовым. Они избили прохожих, которые пытались им помешать 

10 июля 2018, 00:48
34

В ночь с 7 на 8 июля неизвестные закрасили палец на граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», это сделали фанаты «Зенита».

Сообщается, что указательный и большой пальцы Черчесова, по мнению фанатов, означали букву «L». С нее начинается название клуба «Легия», которую тренировал россиянин с 2015 по 2016 год.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Около трех часов мы, гуляя по городу, пришли в Пушкарский сад. Стояли, смотрели на Черчесова. Подбежала компания с баллончиками. Сейчас, говорят, будем закрашивать пальцы, фотографируйте граффити последний раз.

Моей подруге больше всего досталось [после того как очевидцы возмутились – прим. «Бомбардира»] от толстого парня в очках. Он повалил ее на землю, нанес удары ногой. Один прохожий пытался заступиться, но и его тоже уронили и избили. Они ждали, когда сборная проиграет», – сказал очевидец произошедшего Елена.

Сегодня создатели граффити полностью закрасили его.

Источник: Fontanka.ru
Чемпионат мира Зенит Россия Черчесов Станислав
Комментарии (34)
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Smekaev
1531173750
А по очкам дать слабо было, чтобы свин стекла из глаз выковыривал?! Девушку ударил - таких гнобить надо.
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dimar
1531173828
к футболу эти уё..ки никакого отношения не имеют
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Zubo
1531176228
Некоторые из наших фанатов дебилы, к сожалению....
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la verdad
1531181565
А "Слава Украине!" никто из них не кричал???))))
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GoldPlayFIFARus9
1531185931
С какого хера, если что-то происходит в Петербурге,то это фанаты Зенита? Вы идиоты,кто составлял этот текст?
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Dgad
1531198029
Что за выродки, таких надо отстреливать, они еще и женщин бьют...
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RedWhiteFans2
1531200702
Бомжи-отморозки-класс паребриобразных. Не все.
Ответить
ALeX-161-rus
1531200831
Нелюди...
Ответить
neveldomha
1531200929
Надо было вообще вернуть стену в нормальный первоначальный вид. Не сотвори себе кумира.
Ответить
Павелий
1531207558
Я уже давно говорил, что наитупейший лозунг "Один город - одна команда" ведёт напрямую к нацистскому "Одна страна - один народ". И именно поэтому необходимо провести зачистки в рядах Виража.
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