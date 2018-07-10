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    Фанаты «Зенита» закрасили палец на граффити с Черчесовым. Они избили прохожих, которые пытались им помешать 

    В ночь с 7 на 8 июля неизвестные закрасили палец на граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», это сделали фанаты «Зенита».

    Сообщается, что указательный и большой пальцы Черчесова, по мнению фанатов, означали букву «L». С нее начинается название клуба «Легия», которую тренировал россиянин с 2015 по 2016 год.

    «Около трех часов мы, гуляя по городу, пришли в Пушкарский сад. Стояли, смотрели на Черчесова. Подбежала компания с баллончиками. Сейчас, говорят, будем закрашивать пальцы, фотографируйте граффити последний раз.

    Моей подруге больше всего досталось [после того как очевидцы возмутились – прим. «Бомбардира»] от толстого парня в очках. Он повалил ее на землю, нанес удары ногой. Один прохожий пытался заступиться, но и его тоже уронили и избили. Они ждали, когда сборная проиграет», – сказал очевидец произошедшего Елена.

    Сегодня создатели граффити полностью закрасили его.

    Источник: Fontanka.ru

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    10.07.2018 00:48
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +11241

      alp 10 июля 2018, 21:48

      посоны, нарисовать так черчесова, это все равно, если у стадиона спартака нарисовать его же с зенитовской стрелкой. если кто не знает - то на граффити он показывает букву L а не V. художник, который так рисовал - лошара.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 июля 2018, 17:11

      Болелам Зенита Черчес ничего плохого не сделал -- наоборот многих Зенитовцев вызвал в сборную -- поэтому это подстава по полной форме !!!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 июля 2018, 12:29

      Обычное быдло и чувак с ником ***** Болен, усердно косящий под хохла.
      Таких к сожалению во всех городах хватает.Одни девок пинают, другие как шакалята рядом бегают и тявкают: а мы пойдём на Север .
      Уроды поганые.

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Мары 11 июля 2018, 13:18

      Много сказано у нас
      Про уродов и людей!
      Тем, кто скачет три-два-раз,
      Не дай Бог иметь детей!

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 июля 2018, 10:25

      Я уже давно говорил, что наитупейший лозунг "Один город - одна команда" ведёт напрямую к нацистскому "Одна страна - один народ". И именно поэтому необходимо провести зачистки в рядах Виража.

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Завулон 10 июля 2018, 20:27

      Дурака ты в зеркале видишь. А я кандидат наук. И поверь, побольше понимаю тебя в политике и взаимодействии властей с социумом.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Завулон 11 июля 2018, 01:47

      Слышь ..овнооооооо.
      Придёт время и тебя зачистим.

      1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Завулон 11 июля 2018, 16:17

      У тебя хоть высшее образование есть? Или 8 классов - это всё, что осилил? Ты понимаешь, что такое наука?

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 июля 2018, 10:09

      ))))

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      Рейтинг: +6913

      батог 10 июля 2018, 10:00

      У мужиков полегчало!!!!

      2
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 июля 2018, 09:19

      Культурная столица.

      2
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 10 июля 2018, 08:35

      Надо было вообще вернуть стену в нормальный первоначальный вид. Не сотвори себе кумира.

      5
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > neveldomha 10 июля 2018, 09:25

      Надо было вообще от чемпионата отказаться. Ну, чтоб кумиров не плодить.
      Зачем вообще на кого-то равняться, живи себе растением и не пищи, да?
      Надеюсь, твой сын не захочет быть похожим на тебя, а будет выбирать в кумиры достойных людей, хотя бы как Черчесов.

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > general.lizyukov 10 июля 2018, 16:52

      Осторожно с собаками, мальчик, они бывают бешенные. Одна тебя уже укусила. И так по честному, врезал бы я тебе в рожу за твои поганые слова. А потом бы хорошенечко вымыл руки, после такого чана дерьма как ты. Приятного тебе отсасывания у саламыча)))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 10 июля 2018, 08:33

      Нелюди...

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 июля 2018, 08:31

      Бомжи-отморозки-класс паребриобразных. Не все.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Diter Bolen 10 июля 2018, 09:23

      Неудивительно, что именно в прекрасном городе на Неве умудрились говнобаннер про Яшина вывесить. Фанаты из Питера самые ушибленные.

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Barmaleushka 11 июля 2018, 23:31

      Помню. И про анаграмму из Бышовца. Я ваши ************** ужимки хорошо помню.

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