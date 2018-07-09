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    Граффити с Черчесовым в Санкт-Петербурге закрасили

    В конце июня в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    Его авторы, художники группы HoodGraff, решили закрасить граффити после того, как неизвестные испортили его. На месте указательного пальца тренера вандалы изобразили отрезанный палец.

    «Мы решили не восстанавливать старый рисунок и не воевать с теми, кто его испортил. Если то граффити было к победам сборной России, то новое изображение будет благодарностью нашему тренеру за последнюю игру», – сказал один из художников HoodGraff Артем Бурж.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2018 21:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 18:10

      Этого следовало ожидать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 июля 2018, 09:22

      Теперь очередь плачущего Дзюбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 10 июля 2018, 00:01

      Это для нас знакомо, Калиф на час.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июля 2018, 22:57

      Высокий уровень исполнения.Жаль ,что напрасно работали парни.Изобразите на этом месте Кутепова с повреждённой стопой.И слова: Я играл для вас.Совесть моя чиста.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 22:44

      Выйду на улицу гляну на село,УСЫ не мелькают и мне весело...

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