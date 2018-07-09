Граффити с Черчесовым в Санкт-Петербурге закрасили

В конце июня в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Его авторы, художники группы HoodGraff, решили закрасить граффити после того, как неизвестные испортили его. На месте указательного пальца тренера вандалы изобразили отрезанный палец.

«Мы решили не восстанавливать старый рисунок и не воевать с теми, кто его испортил. Если то граффити было к победам сборной России, то новое изображение будет благодарностью нашему тренеру за последнюю игру», – сказал один из художников HoodGraff Артем Бурж.