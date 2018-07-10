Зобнин: «Не помню, что было после 120-й минуты в игре с Хорватией. Оказывается, Саламыч подходил ко мне»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итоги своей игры на ЧМ.

«Что касается меня, то провел чемпионат на хорошем уровне. Всегда хочется большего, но сыграл во всех матчах, не было скачков. Для меня важно играть все матчи на одном уровне. Говорить можно много про этот ЧМ.

Самый тяжелый матч? Наверное, с Хорватией. Честно, я не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты. Не помню, как мы собирались в круг, кто что говорил. Отключился. Оказывается, Саламыч ко мне подходил. Я не помню этого.

Что помню? Сидел на газоне, мне дали нашатырь, спрашивали, как чувствую себя. Говорил: «Так себе» (смеется)», – сказал Зобнин.

Черчесов: «Во время серии пенальти подошел к Зобнину. Он вообще не понимал, о чем я говорю»