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    Зобнин: «Не помню, что было после 120-й минуты в игре с Хорватией. Оказывается, Саламыч подходил ко мне»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итоги своей игры на ЧМ.

    «Что касается меня, то провел чемпионат на хорошем уровне. Всегда хочется большего, но сыграл во всех матчах, не было скачков. Для меня важно играть все матчи на одном уровне. Говорить можно много про этот ЧМ.

    Самый тяжелый матч? Наверное, с Хорватией. Честно, я не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты. Не помню, как мы собирались в круг, кто что говорил. Отключился. Оказывается, Саламыч ко мне подходил. Я не помню этого.

    Что помню? Сидел на газоне, мне дали нашатырь, спрашивали, как чувствую себя. Говорил: «Так себе» (смеется)», – сказал Зобнин.

    Черчесов: «Во время серии пенальти подошел к Зобнину. Он вообще не понимал, о чем я говорю»

    Источник: РФС

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    10.07.2018 00:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 10 июля 2018, 10:43

      Ну конечно не помнишь! первое место на этом ЧМ по пробегу на поле занимаешь! вот за таких ребят хочется болеть и переживать! а не за таких как смолов! но как говорится в семье не без урода!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2018, 09:49

      молодец Роман выложился без остатка, неудивительно что отключился после такого напряга.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 07:33

      Ну все западные СМИ сейчас начнут говорить о том,что Рома чего-то там нюхнул...

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 июля 2018, 03:17

      Полностью согласен. Достали этим Головиным, а по мне так герои сборной, не считая Акинфеева, так это Черышев и Зобнин, вот кто без пантов отрабатывал на поле. Но у PR-ра свои правила, кому-то хочется задорого втюхать Головина. Ничего не имею против этого парня, но по-моему этой шумихой они делают ему хуже.

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан > Yev 10 июля 2018, 07:21

      У Зобнина в активе только ЧМ, да и то в первых матчах он иногда пожарил, а у Головина ЛЧ и сезон.
      ПС. Черышева из списка я бы убрал и включил Фернандеса и Дзюбу.
      Смешно говорить о его отработке, когда он бегал только вперед. Во всех матчах, где он участвовал его фланг проседал.

      0
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 10 июля 2018, 03:02

      вот кто заслуживает приглашения в какой нибудь европейский топ-клуб,ну или хотя бы в крепкого европейского середняка

      4
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      Рейтинг: +60

      pul 10 июля 2018, 02:44

      молоток ,только вырости до топ уровня всё для этого есть..

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