Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин: «Не помню, что было после 120-й минуты в игре с Хорватией. Оказывается, Саламыч подходил ко мне»

Зобнин: «Не помню, что было после 120-й минуты в игре с Хорватией. Оказывается, Саламыч подходил ко мне»

10 июля 2018, 00:29
7

Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итоги своей игры на ЧМ.

«Что касается меня, то провел чемпионат на хорошем уровне. Всегда хочется большего, но сыграл во всех матчах, не было скачков. Для меня важно играть все матчи на одном уровне. Говорить можно много про этот ЧМ.

Самый тяжелый матч? Наверное, с Хорватией. Честно, я не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты. Не помню, как мы собирались в круг, кто что говорил. Отключился. Оказывается, Саламыч ко мне подходил. Я не помню этого.

Что помню? Сидел на газоне, мне дали нашатырь, спрашивали, как чувствую себя. Говорил: «Так себе» (смеется)», – сказал Зобнин.

Черчесов: «Во время серии пенальти подошел к Зобнину. Он вообще не понимал, о чем я говорю»

Источник: РФС
Чемпионат мира Хорватия Россия Зобнин Роман Черчесов Станислав
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pul
1531179871
молоток ,только вырости до топ уровня всё для этого есть..
Ответить
nice_taste
1531180967
вот кто заслуживает приглашения в какой нибудь европейский топ-клуб,ну или хотя бы в крепкого европейского середняка
Ответить
Yev
1531181859
Полностью согласен. Достали этим Головиным, а по мне так герои сборной, не считая Акинфеева, так это Черышев и Зобнин, вот кто без пантов отрабатывал на поле. Но у PR-ра свои правила, кому-то хочется задорого втюхать Головина. Ничего не имею против этого парня, но по-моему этой шумихой они делают ему хуже.
Ответить
KOLBIS
1531197209
Ну все западные СМИ сейчас начнут говорить о том,что Рома чего-то там нюхнул...
Ответить
OfaZavr
1531205360
молодец Роман выложился без остатка, неудивительно что отключился после такого напряга.
Ответить
KalterJax
1531208639
Ну конечно не помнишь! первое место на этом ЧМ по пробегу на поле занимаешь! вот за таких ребят хочется болеть и переживать! а не за таких как смолов! но как говорится в семье не без урода!
Ответить
Главные новости
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
1
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
2
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
2
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+