Черчесов: «Сказал Игнашевичу: «Ты телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил защитника Сергея Игнашевича за участие в ЧМ-2018.

После турнира 38-летний ветеран заявил, что завершил карьеру в национальной команде.

«Не задумываемся пока об этом. Как говорится, выпьем по 150 граммов и на трезвую голову порассуждаем. Нужно, чтобы эмоции улеглись, чтобы все успокоилось. Помните же, что два года назад Игнашевич тоже закончил карьеру. А я ему вчера сказал, когда он закончил: «Ты, друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет».

А если без шуток, то снимаю перед ним шляпу. Вы видите, какую работу он проделал на поле и за его пределами. Можно только гордиться, что такие ребята есть», – сказал Черчесов в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».