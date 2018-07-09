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  • Черчесов: «Сказал Игнашевичу: «Ты телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет»

Черчесов: «Сказал Игнашевичу: «Ты телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет»

9 июля 2018, 14:12
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил защитника Сергея Игнашевича за участие в ЧМ-2018.

После турнира 38-летний ветеран заявил, что завершил карьеру в национальной команде.

«Не задумываемся пока об этом. Как говорится, выпьем по 150 граммов и на трезвую голову порассуждаем. Нужно, чтобы эмоции улеглись, чтобы все успокоилось. Помните же, что два года назад Игнашевич тоже закончил карьеру. А я ему вчера сказал, когда он закончил: «Ты, друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет».

А если без шуток, то снимаю перед ним шляпу. Вы видите, какую работу он проделал на поле и за его пределами. Можно только гордиться, что такие ребята есть», – сказал Черчесов в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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giluxa1963
1531135979
спартак должен ему больше всех -какого защитника он им сделал
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KOLBIS
1531136152
2026 году позвоню говорит,Мексика США и Канада ждет тебя Сергей...
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Cromathaar
1531138216
В тренерский штаб позовет защиту натаскивать. Тем более Игнашевич сам в тренеры собирается.
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тщмек 19
1531140991
Найдет еще какого-нить лысого...
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Par Mezan
1531144739
Будет помощником...в следующий раз.
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mihail200606
1531147030
Когда нужен будет? Щас могу сказать - как минимум летом 2020го))
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Сержтир
1531148739
телефоны можно менять сколько угодно ,главное номер должен оставаться тем же.
Ответить
РМЗ
1531151686
базара нет
Ответить
RamonCSKA
1531157817
Да очень хорош по физике в 39 почти, не уступает причем без замен и последние по 120 минут
Ответить
zigbert
1531215615
Оправдал доверие.
Ответить
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