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    Черчесов: «Сказал Игнашевичу: «Ты телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил защитника Сергея Игнашевича за участие в ЧМ-2018.

    После турнира 38-летний ветеран заявил, что завершил карьеру в национальной команде.

    «Не задумываемся пока об этом. Как говорится, выпьем по 150 граммов и на трезвую голову порассуждаем. Нужно, чтобы эмоции улеглись, чтобы все успокоилось. Помните же, что два года назад Игнашевич тоже закончил карьеру. А я ему вчера сказал, когда он закончил: «Ты, друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет».

    А если без шуток, то снимаю перед ним шляпу. Вы видите, какую работу он проделал на поле и за его пределами. Можно только гордиться, что такие ребята есть», – сказал Черчесов в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2018 14:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 12:40

      Оправдал доверие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 9 июля 2018, 20:36

      Да очень хорош по физике в 39 почти, не уступает причем без замен и последние по 120 минут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 9 июля 2018, 18:54

      базара нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 июля 2018, 18:05

      телефоны можно менять сколько угодно ,главное номер должен оставаться тем же.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июля 2018, 17:37

      Когда нужен будет? Щас могу сказать - как минимум летом 2020го))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 июля 2018, 16:58

      Будет помощником...в следующий раз.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 июля 2018, 15:56

      Найдет еще какого-нить лысого...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 9 июля 2018, 15:10

      В тренерский штаб позовет защиту натаскивать. Тем более Игнашевич сам в тренеры собирается.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 июля 2018, 14:35

      2026 году позвоню говорит,Мексика США и Канада ждет тебя Сергей...

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 июля 2018, 14:32

      спартак должен ему больше всех -какого защитника он им сделал

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Diter Bolen 9 июля 2018, 14:47

      он наверное имел ввиду),
      как Кутепов заиграл на этом чемпионате рядом с Игнашевичем)

      8
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > Snerg 9 июля 2018, 15:04

      Хоть и неуместно сравнение, но похоже Кутепов стал лучше рядом с Игнашевичем точно так же, как и Ловрен стал лучше . играя вместе с Ван Дейком

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Diter Bolen 9 июля 2018, 16:24

      сам ты идиот я про Кутепова который до Ч,М, был ноль без палочки а теперь супер игрок

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