После матча с Хорватией на Дзюбу в соцсетях подписалось более 136 тысяч человек

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) показал прирост подписчиков в социальных сетях. У зенитовца после игры более 136 тысяч новых фолловеров.

«Артeм Дзюба после матча с Хорватией показал феноменальный прирост подписчиков. С результатом 136248 новых подписчиков он стал лучшим футболистом по этому показателю.

Это первый случай за весь ЧМ, когда российский футболист стал лидером по показателю прироста.

Дзюба обогнал не только Неймара, у которого 128654 новых фаната за это время, но и Луку Модрича, который приобрeл 121468 подписчиков», – гласит источник.

Дзюба на турнире отметился тремя голами.