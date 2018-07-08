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    После матча с Хорватией на Дзюбу в соцсетях подписалось более 136 тысяч человек

    Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) показал прирост подписчиков в социальных сетях. У зенитовца после игры более 136 тысяч новых фолловеров.

    «Артeм Дзюба после матча с Хорватией показал феноменальный прирост подписчиков. С результатом 136248 новых подписчиков он стал лучшим футболистом по этому показателю.

    Это первый случай за весь ЧМ, когда российский футболист стал лидером по показателю прироста.

    Дзюба обогнал не только Неймара, у которого 128654 новых фаната за это время, но и Луку Модрича, который приобрeл 121468 подписчиков», – гласит источник.

    Дзюба на турнире отметился тремя голами.

    Источник: Twitter

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    08.07.2018 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 8 июля 2018, 23:40

      После "Афигенно братан",на Томера Савойая подписалось более 300 тысяч человек))
      P.S.: Теперь главное чтобы он не сбавлял обороты!

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