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  • Кутепов более часа игры с Хорватией провел с травмой голеностопа

Кутепов более часа игры с Хорватией провел с травмой голеностопа

8 июля 2018, 20:30
32

Отец защитника сборной России Ильи Кутепова Олег рассказал, что его сын проводил часть матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) с травмой голеностопа, которая представлена на фото ниже.

«До утра не могли заснуть. Но уныния не было, эмоции переполняли, обсуждали матч. Так до утра и просидели. С Ильей совсем коротко поговорили.

На его правую ногу ниже колена страшно смотреть, вся в кровоподтеках – так ему ее хорваты оттоптали. Главное, чтобы перелома пальца не было. Оказывается, ногу перемотали во втором тайме, мы даже не видели, когда это случилось. Тяжело далась ребятам игра, очень тяжело», – сказал Кутепов-старший.

Для Кутепова это был первый чемпионат мира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Кутепов Илья
Комментарии (32)
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кузнецов артем
1531071184
Кто то отдавал все силы, а кто то Федор Смолов...
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oyabun
1531071435
Ничего себе! Огромное уважение Илье за то что выдержал, не попросил замену. Играл на волевых. Главное чтобы травма не оказалась серьезнее. Здоровья! Настоящик мужик!
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XaXatyn
1531073125
Заслуживает уважения ! Илья сильно придавил на ЧМ !
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Berikosha
1531073849
молодец...все победы еще впереди...так держать
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Zenmaster
1531074709
Только уважение !!!
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KOLBIS
1531075436
Да и много мы еще не знаем про ребят наших,как играли через не могу,когда определенные личности выливали на них кучу гавнятины...
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zra78
1531075460
Хрена себе! Видать Вида за укров старался
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Мары
1531075702
Охренеть. Боец.Уважение ему.
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zigbert
1531076557
Молодец Илья, доиграл до конца матча и не показал вида. Здоровья тебе боец.
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Zubo
1531097452
Кутепов просто герой, не ожидал признаюсь, теперь Кутепов и Зобнин мои герои, ребята просто костьми легли !
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