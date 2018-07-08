Кутепов более часа игры с Хорватией провел с травмой голеностопа

Отец защитника сборной России Ильи Кутепова Олег рассказал, что его сын проводил часть матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) с травмой голеностопа, которая представлена на фото ниже.

«До утра не могли заснуть. Но уныния не было, эмоции переполняли, обсуждали матч. Так до утра и просидели. С Ильей совсем коротко поговорили.

На его правую ногу ниже колена страшно смотреть, вся в кровоподтеках – так ему ее хорваты оттоптали. Главное, чтобы перелома пальца не было. Оказывается, ногу перемотали во втором тайме, мы даже не видели, когда это случилось. Тяжело далась ребятам игра, очень тяжело», – сказал Кутепов-старший.

Для Кутепова это был первый чемпионат мира.