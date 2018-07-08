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    Кутепов более часа игры с Хорватией провел с травмой голеностопа

    Отец защитника сборной России Ильи Кутепова Олег рассказал, что его сын проводил часть матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) с травмой голеностопа, которая представлена на фото ниже.

    «До утра не могли заснуть. Но уныния не было, эмоции переполняли, обсуждали матч. Так до утра и просидели. С Ильей совсем коротко поговорили.

    На его правую ногу ниже колена страшно смотреть, вся в кровоподтеках – так ему ее хорваты оттоптали. Главное, чтобы перелома пальца не было. Оказывается, ногу перемотали во втором тайме, мы даже не видели, когда это случилось. Тяжело далась ребятам игра, очень тяжело», – сказал Кутепов-старший.

    Для Кутепова это был первый чемпионат мира.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2018 20:30
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 июля 2018, 10:58

      Мужчина...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июля 2018, 09:16

      Жесть пальцы как у средневековых японок, которые деревянные колоши носили, чтобы ступня не росла.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 08:23

      молодец Илья, очень удивил со знаком плюс, лишь бы и дальше прогресс продолжался.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 июля 2018, 03:50

      Кутепов просто герой, не ожидал признаюсь, теперь Кутепов и Зобнин мои герои, ребята просто костьми легли !

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17774

      paracetamol > Zubo 9 июля 2018, 08:19

      Через твоего "хероя" оба гола и забили.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > paracetamol 10 июля 2018, 16:21

      Да всех не удержишь, а сколько раз он не дал забить ты считал ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 9 июля 2018, 01:09

      да он по ходу турнира вырос в классного игрока

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      guron88 8 июля 2018, 23:42

      Вот это мужчина! Уважуха!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 июля 2018, 23:33

      А менять-то Кутепова было не на кого... Мужик. В первой игре допускал ляпы, потом вырос. Наверное, и Игнашевичу за это спасибо. Побольше бы таких турниров. Так мы устали уже от поражений...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 8 июля 2018, 23:03

      Вы достали, то мусор мы собрали ( еще раз скажу, не хер было срать, сам не срал никогда на трибунах и других не пойму кто срет) то ногу показывают..а что мы думали, в 1/4 будет легко?! Хорошо, что мы не видим как ее пришивают, ибо только так достойно можно было выглядеть в плей-офф ЧМ! Мужики молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +46

      Evgenn200 8 июля 2018, 22:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давайте теперь памятник ему поставим... Все спортсмены играют с травмами

      -4
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Evgenn200 8 июля 2018, 22:28

      Ну тут не уместна эта шутка, человек ответственно и старательно вчера "умирал" 120 минут,фото это доказывает!

      14
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Evgenn200 8 июля 2018, 22:43

      Ты просто походи с такой полтора часа, и я посмотрю, как ты запоешь. А он играл один из самых тяжелых матчей в жизни! Уважать людей надо, а такое отношение, что тебе кто-то что-то должен лучше забыть - так в жизни не бывает. Спасибо им за игру!

      6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 22:02

      Молодец Илья, доиграл до конца матча и не показал вида. Здоровья тебе боец.

      8
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