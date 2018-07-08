Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Путин пригласил сборную России для обсуждения итогов ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин пригласил игроков и тренеров сборной России, чтобы обсудить итоги ЧМ-2018. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», – сказал Песков.

    В матче 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Выход в четвертьфинал чемпионата мира – лучшее достижение в истории национальной команды.

    Мужики – спасибо!

    Источник: Интерфакс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 06:23
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 16:54

      Наверное предложит новую схему игры сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 8 июля 2018, 12:07

      круть, Президент признал успех сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июля 2018, 11:52

      Кто знает когда, во сколько и покажут ли по ТВ? А может быть тихо,
      дадут медальки, как С.Кириленко втихаря дали Героя России, без
      сообщения в СМИ и по закрытому приказу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > vladimir-7 8 июля 2018, 14:44

      о Кириленко сообщили в СМИ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > fortune-bva 8 июля 2018, 17:32

      СМИ сами добыли эту информацию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 8 июля 2018, 11:04

      Пригласили на раздачу подарков и бонусов.(из бюджетных денег)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 8 июля 2018, 09:54

      И всех там рОсстреляют!!! )))) Кровавый упырь и тиран Влад Путин не простит!!! )))))))))))))))
      Инфа 147% ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2018, 09:12

      Это очень важный для государства момент.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 июля 2018, 07:39

      Да

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11