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Путин пригласил сборную России для обсуждения итогов ЧМ-2018

8 июля 2018, 06:23
12

Президент РФ Владимир Путин пригласил игроков и тренеров сборной России, чтобы обсудить итоги ЧМ-2018. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», – сказал Песков.

В матче 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Выход в четвертьфинал чемпионата мира – лучшее достижение в истории национальной команды.

Мужики – спасибо!

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (12)
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Александр ЗА
1531024746
Да
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yorgenbarenz
1531030338
Это очень важный для государства момент.
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general.lizyukov
1531032895
И всех там рОсстреляют!!! )))) Кровавый упырь и тиран Влад Путин не простит!!! ))))))))))))))) Инфа 147% ;)
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polt
1531037095
Пригласили на раздачу подарков и бонусов.(из бюджетных денег)
Ответить
vladimir-7
1531039979
Кто знает когда, во сколько и покажут ли по ТВ? А может быть тихо, дадут медальки, как С.Кириленко втихаря дали Героя России, без сообщения в СМИ и по закрытому приказу.
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ruded
1531040853
круть, Президент признал успех сборной
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zigbert
1531058076
Наверное предложит новую схему игры сборной.
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