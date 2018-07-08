Путин пригласил сборную России для обсуждения итогов ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин пригласил игроков и тренеров сборной России, чтобы обсудить итоги ЧМ-2018. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», – сказал Песков.

В матче 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Выход в четвертьфинал чемпионата мира – лучшее достижение в истории национальной команды.

Мужики – спасибо!