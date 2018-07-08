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  • Мутко: «У нас есть команда. Наши ребята – герои. Горжусь ими»

Мутко: «У нас есть команда. Наши ребята – герои. Горжусь ими»

8 июля 2018, 00:35
13

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о вылете сборной России с ЧМ-2018. В матче 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«Очень страшно расстроен. Горько и обидно, когда счастье рядом. Я горжусь командой. Ребята бились, вырвали игру. Настоящие герои. Никаких претензий, я очень благодарен им. Ребята бились, какие к ним вопросы? Сегодня был настоящий футбол, настоящий плей-офф. Сегодня чуть больше повезло хорватам.

Главное – у нас есть команда. Спасибо болельщикам, которые болели на стадионах, у экранов, в фан-зонах. Они роскошно поддерживали сборную, парни не разочаровали. Чемпионат продолжается, осталось четыре матча – это самое главное», – сказал Мутко.

Мужики – спасибо!

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Lester84
1530999639
А еще у нас есть горе-строитель, который продолжает лезть в футбол...
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Ще Гевара
1530999720
Ты-то при любых раскладах на плаву останешься!
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Усы Газаева
1531000037
Да ладно тебе Виталик...тебе то можно вздохнуть спокойно. При нулевом влиянии команда без твоего участия с народом добилась такого. Вы мрази лишь продолжите пользоваться плодами того к чему никак не притронулись , поговаривая какие же вы молодцы. Через 10 лет ждем повторения успеха...А пока мы прекрасно знаем что будет тяжело вновь.
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РМЗ
1531000586
Зато мы тобой не гордимся. Пшел вон отсюда!
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kvm
1531002061
У нас есть мудко. Ненавижу его.
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mutabor0992
1531004003
Упс, еще один кондом нарисовался...Тебе же фифа сказала,чтобы ты вообще не подходил к футболу!Твоей заслуги здесь НЕТ!!!
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Рубик Докоян
1531023016
Только ты не герой нашего романа... Когда же нас избавят от этого вечного экс-пэтэушника и комсомольца ?...
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yorgenbarenz
1531026480
Шёл бы ты,абсолютный вредитель....
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zigbert
1531031299
Мутко в этом случае лучше помолчать.
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vladimir-7
1531031739
В.Путин пригласил сборную РФ для обсуждения итогов ЧМ2018, а "знаменитый" Мутко, тут как тут и напомнил о себе-не забудьте и меня отблагодарить.
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