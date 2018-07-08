Мутко: «У нас есть команда. Наши ребята – герои. Горжусь ими»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о вылете сборной России с ЧМ-2018. В матче 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«Очень страшно расстроен. Горько и обидно, когда счастье рядом. Я горжусь командой. Ребята бились, вырвали игру. Настоящие герои. Никаких претензий, я очень благодарен им. Ребята бились, какие к ним вопросы? Сегодня был настоящий футбол, настоящий плей-офф. Сегодня чуть больше повезло хорватам.

Главное – у нас есть команда. Спасибо болельщикам, которые болели на стадионах, у экранов, в фан-зонах. Они роскошно поддерживали сборную, парни не разочаровали. Чемпионат продолжается, осталось четыре матча – это самое главное», – сказал Мутко.

Мужики – спасибо!