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    Мутко: «У нас есть команда. Наши ребята – герои. Горжусь ими»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о вылете сборной России с ЧМ-2018. В матче 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

    «Очень страшно расстроен. Горько и обидно, когда счастье рядом. Я горжусь командой. Ребята бились, вырвали игру. Настоящие герои. Никаких претензий, я очень благодарен им. Ребята бились, какие к ним вопросы? Сегодня был настоящий футбол, настоящий плей-офф. Сегодня чуть больше повезло хорватам.

    Главное – у нас есть команда. Спасибо болельщикам, которые болели на стадионах, у экранов, в фан-зонах. Они роскошно поддерживали сборную, парни не разочаровали. Чемпионат продолжается, осталось четыре матча – это самое главное», – сказал Мутко.

    Мужики – спасибо!

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2018 00:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июля 2018, 13:29

      Ни кто не вспоминал,а гов.о появилось ((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июля 2018, 09:35

      В.Путин пригласил сборную РФ для обсуждения итогов ЧМ2018,
      а "знаменитый" Мутко, тут как тут и напомнил о себе-не забудьте
      и меня отблагодарить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 09:28

      Мутко в этом случае лучше помолчать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2018, 08:08

      Шёл бы ты,абсолютный вредитель....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 07:10

      Только ты не герой нашего романа... Когда же нас избавят от этого вечного экс-пэтэушника и комсомольца ?...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 июля 2018, 01:53

      Упс, еще один кондом нарисовался...Тебе же фифа сказала,чтобы ты вообще не подходил к футболу!Твоей заслуги здесь НЕТ!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 8 июля 2018, 01:21

      У нас есть мудко. Ненавижу его.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 8 июля 2018, 01:11

      лучше бы баблом поделился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 июля 2018, 01:02

      да ладно вам всем....лет ми спик форм май харт - все красавцы!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 8 июля 2018, 00:56

      Зато мы тобой не гордимся. Пшел вон отсюда!

      5
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