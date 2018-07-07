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    Уткин: «Сборная России никогда не выиграет чемпионат мира»

    Комментатор Василий Уткин заявил, что сборная России никогда не выиграет чемпиона мира. По словам журналиста, если же российская команда это все-таки сделает, то это будет чистой случайностью.

    «Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом: если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда.

    Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдeт, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое.

    Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле», – сказал Уткин.

    Сегодня Россия в четвертьфинале ЧМ-2018 сыграет с Хорватией. Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: YouTube

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    07.07.2018 13:20
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:14

      Никогда не говори "никогда".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 июля 2018, 19:54

      Уткин говорит правду и в моем навигаторе Уткин,все улицы и тупики знает во всех городах мира.
      Если он сказал свое правдивое мнение,почему вы его оскорбляете.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 18:52

      ну а что, все по делу, как бы это неприятно не звучало)

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 июля 2018, 18:16

      а Уткин никогда не похудеет..

      0
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      Рейтинг: +161

      ugc-gaming 7 июля 2018, 17:12

      че то бомбит у жиробаса, как то неадекватно и не объективно.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 7 июля 2018, 17:02

      В этом вся суть нашей либерды: всё плохо, всё просто отвратительно, начиная от спорта, где мы мягко говоря не на последних ролях, заканчивая армией... Ну и конечно власть... Власть про.рала полимеры, слила, продала и т.п.. А кто не согласен - вы плохие. Вообще в России народец-то плохой, не понимает великих Уткиных )))

      З.Ы. Не унываем! Мы уже сделали подвиг, а сегодня можем сделать второй! ВПЕРЁД СТРАНА!!!

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 7 июля 2018, 16:46

      жирный, тебе бесплатно не даст ни одни баба.... а если даст, то это за оооооооочень не бесплатно, или она была мертвецки пьяна и спала.... а вообще, даже и тогда не дадут....

      2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > Diter Bolen 7 июля 2018, 20:41

      нах иди, ушлёпок.. и скобочки свои поглубже себе засунь..

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 16:37

      Случайно можно выпасть из окна, стать комментатором, ( список длинным будет ) а вот случайно стать ЧМ по футболу пусть кто-нибудь попробует...

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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 7 июля 2018, 16:34

      Мудак же всё-таки этот Уткин

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 июля 2018, 16:26

      Черчесов выдал максимум с этим составом - и он красавчик,считаю...насчёт чемпионства - плох солдат,не мечтающий стать генералом...

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