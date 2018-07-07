Уткин: «Сборная России никогда не выиграет чемпионат мира»

Комментатор Василий Уткин заявил, что сборная России никогда не выиграет чемпиона мира. По словам журналиста, если же российская команда это все-таки сделает, то это будет чистой случайностью.

«Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом: если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда.

Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдeт, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое.

Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле», – сказал Уткин.

Сегодня Россия в четвертьфинале ЧМ-2018 сыграет с Хорватией. Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.