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Уткин: «Сборная России никогда не выиграет чемпионат мира»

7 июля 2018, 13:20
66

Комментатор Василий Уткин заявил, что сборная России никогда не выиграет чемпиона мира. По словам журналиста, если же российская команда это все-таки сделает, то это будет чистой случайностью.

«Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом: если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда.

Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдeт, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое.

Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле», – сказал Уткин.

Сегодня Россия в четвертьфинале ЧМ-2018 сыграет с Хорватией. Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Уткин Василий
Комментарии (66)
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insider_retro
1530959485
Не оптимист... Зануда... Но ход мыслей про Альбу заинтересовал!..)) Интересно, а себе он задаёт какие-нибудь вопросы, от которых трещит по швам теория вероятности?!..)))
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84aivengo
1530960023
в глубине души большинство это понимают... но зачем крякать об этом ? задрал уже... надежда всегда умирает последней... но пока она жива,есть хоть какие положительные эмоции,ожидание типа "а вдруг получится" ....
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Alan_15
1530960289
Этот мудак-уткин является психически больным человеком . впрочем .как и все или почти все русофобы !!!
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matvei_72
1530960518
Да вероятность маленькая, но есть.И поэтому мы болельщики будем верить в победу России , а иначе нечего вообще футбол смотреть....
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ZAITZEFF2011
1530960572
Уткин никогда не будет худым!!!
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hevbn 28
1530960631
По большому счёту настоящего болельщика не должен занимать вопрос станет ли его команда чемпионом или нет , футбол , да и спорт в целом создан для того ,чтобы люди получали эмоции ( не важно какие положительные или отрицательные) конечно очень хорошо когда в добавок к сильным эмоциям приходит чемпионство, но это не очень то и важно ,примером может служить Голландия которая да никогда не была чемпионом мира, но которая при этом влюбила в себя своей игрой миллионы людей со всего мира. Но а игроки во всем мире должны стремится к победе в каждом матче, в этом есть суть настоящих спортсменов, а болельщики должны болеть за свои команды и не задумываться о том что будет завтра, по крайней мере я так думаю.
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acer2003
1530960914
"Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею." Пеле Как то так )) В игре он был Гений,а как предсказатель.... увидим !)
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Костефан
1530960978
Я смотрю, одни дрочеры собрались)) Уткин просто раскрывал смысл своего "никогда", пример привел, а вам лишь бы передернуть)) Еще Тютчева вспомнили...
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altezzik
1530961888
Сейчас точно нет. Про никогда никто знать не может. Когда то Вавилон был величайшим городом.
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Робинзон
1530962356
обдрочился уже Вася на Джессику всюду её приплетает .
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