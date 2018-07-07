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    Путин принял в Кремле легенд футбола. Президенту подарили именную футболку

    Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с легендами мирового футбола. На мероприятии присутствовали Марко ван Бастен, Рио Фердинанд, Диего Форлан и другие экс-футболисты.

    Главе российского государства подарили именную футболку с 11-м номером.

    «В нашей стране, как вы видите, любят футбол. Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. И я уверен, что в своe время выбор России как страны, которая организует этот чемпионат мира, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну.

    Потому что для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массового вида спорта (а футбол является одним из наиболее массовых видов спорта), именно для того, чтобы привлечь, особенно молодых людей, к ценностям физической культуры, к ценностям спорта с тем, чтобы они не занимались тем, что их разрушает, а, наоборот, совершенствовали себя физически и духовно», – приводит слова Путин Kremlin.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 06:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 июля 2018, 13:16

      Только супер легенду не пригласили-Марадону.Марадона сам не захотел,он выбрал Лукашенкл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 7 июля 2018, 12:25

      Фердинанд - Голиаф

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 7 июля 2018, 11:05

      кТО СМОТРЕЛ ВИДЕО ГДЕ ВОВА БЬЁТ ПО МЯЧУ!? ЭТО СПОРТСМЕН! ЦАРЬ ФАЛЬШИВЫЙ!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 июля 2018, 10:23

      Большие стадионы полезны как инфраструктура при тоталитарном режиме. Туда всегда "молодых людей можно привлечь..."Был бы жив чилийский режиссер, поэт и певец Виктор Хара-он бы подтвердил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 7 июля 2018, 10:18

      эх какие футболеры то были!!!!! помню еще Форлана в МЮ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 июля 2018, 09:04

      Видимо, это всё - будущие граждане РФ? Дорогой Депардье )))

      6
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 7 июля 2018, 08:23

      а легенд российского футбола не принял .

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 июля 2018, 07:09

      и другие экс-футболисты...
      ------
      коль они легенды, то может их всё-таки назвать всех по именам, а не "и др.", или вы не знаете, кто там был?))

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Cules2013 7 июля 2018, 08:04

      Узнал еще Матеуса и Шмейхеля и на заднем Симоняна и телка какая-то...Ничего так себе...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > KOLBIS 7 июля 2018, 08:29

      Шмейхеля и я узнал. Но у нас же не игра в угадайку)

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