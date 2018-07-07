Путин принял в Кремле легенд футбола. Президенту подарили именную футболку

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с легендами мирового футбола. На мероприятии присутствовали Марко ван Бастен, Рио Фердинанд, Диего Форлан и другие экс-футболисты.

Главе российского государства подарили именную футболку с 11-м номером.

«В нашей стране, как вы видите, любят футбол. Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. И я уверен, что в своe время выбор России как страны, которая организует этот чемпионат мира, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну.

Потому что для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массового вида спорта (а футбол является одним из наиболее массовых видов спорта), именно для того, чтобы привлечь, особенно молодых людей, к ценностям физической культуры, к ценностям спорта с тем, чтобы они не занимались тем, что их разрушает, а, наоборот, совершенствовали себя физически и духовно», – приводит слова Путин Kremlin.ru.