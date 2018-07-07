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  • Путин принял в Кремле легенд футбола. Президенту подарили именную футболку

Путин принял в Кремле легенд футбола. Президенту подарили именную футболку

7 июля 2018, 06:52
14

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с легендами мирового футбола. На мероприятии присутствовали Марко ван Бастен, Рио Фердинанд, Диего Форлан и другие экс-футболисты.

Главе российского государства подарили именную футболку с 11-м номером.

«В нашей стране, как вы видите, любят футбол. Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. И я уверен, что в своe время выбор России как страны, которая организует этот чемпионат мира, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну.

Потому что для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массового вида спорта (а футбол является одним из наиболее массовых видов спорта), именно для того, чтобы привлечь, особенно молодых людей, к ценностям физической культуры, к ценностям спорта с тем, чтобы они не занимались тем, что их разрушает, а, наоборот, совершенствовали себя физически и духовно», – приводит слова Путин Kremlin.ru.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Путин Владимир
Комментарии (14)
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Cules2013
1530936580
и другие экс-футболисты... ------ коль они легенды, то может их всё-таки назвать всех по именам, а не "и др.", или вы не знаете, кто там был?))
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САДЫЧОК
1530940987
а легенд российского футбола не принял .
Ответить
general.lizyukov
1530943462
Видимо, это всё - будущие граждане РФ? Дорогой Депардье )))
Ответить
88serega88
1530947892
эх какие футболеры то были!!!!! помню еще Форлана в МЮ
Ответить
Патронташ
1530948218
Большие стадионы полезны как инфраструктура при тоталитарном режиме. Туда всегда "молодых людей можно привлечь..."Был бы жив чилийский режиссер, поэт и певец Виктор Хара-он бы подтвердил.
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АЛЕКС 58
1530950720
кТО СМОТРЕЛ ВИДЕО ГДЕ ВОВА БЬЁТ ПО МЯЧУ!? ЭТО СПОРТСМЕН! ЦАРЬ ФАЛЬШИВЫЙ!!!!
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krg-kz
1530955534
Фердинанд - Голиаф
Ответить
ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1530958581
Только супер легенду не пригласили-Марадону.Марадона сам не захотел,он выбрал Лукашенкл.
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