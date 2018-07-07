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    Тите: «Не могу сказать, что Бельгия сыграла лучше нас»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение от Бельгии в матче 1 /4 финала ЧМ (1:2).

    «Я не хочу обсуждать конкретных игроков. Матч был прекрасный, у нас были моменты. Бельгия оказалась эффективнее – она смогла преобразовать моменты в голы. Не могу сказать, что они сыграли лучше, – они сыграли эффективнее. Я не буду говорить о своем будущем. Страсти еще не улеглись», – сказал Тите.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2018 00:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 11:24

      Понятно что бразильцы рассчитывали в этом матче на победу. Поражение стало для них сильным эмоциональным ударом в том числе и для тренера.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 09:56

      стоит честно признать бельгийцы были лучше, зачем эти отговорки.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 09:06

      Бразилия показывала искусство владения мячом, Бельгия играла в целевой,активный ,современный футбол. Результат на табло. Люблю бразильцев,но в этой игре , сначала было позерство ,не было скорости,а потом не хватило времени.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 июля 2018, 02:47

      При всей моей любви к Бразилии , Бельгия сыграла лучше вас

      7
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      Рейтинг: +260

      XoVoS > Zubo 7 июля 2018, 09:26

      Белгия победит Францию и играет в финале

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > XoVoS 7 июля 2018, 19:40

      Очень даже может быть, а если пройдут в финал, то станут чемпионами

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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 7 июля 2018, 00:48

      Скажут другие !

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 7 июля 2018, 00:44

      Да однозначно лучше. Не надо рака за камень заводить. Уже в первом тайме должно было быть 4:0

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