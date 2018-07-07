Тите: «Не могу сказать, что Бельгия сыграла лучше нас»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение от Бельгии в матче 1 /4 финала ЧМ (1:2).

«Я не хочу обсуждать конкретных игроков. Матч был прекрасный, у нас были моменты. Бельгия оказалась эффективнее – она смогла преобразовать моменты в голы. Не могу сказать, что они сыграли лучше, – они сыграли эффективнее. Я не буду говорить о своем будущем. Страсти еще не улеглись», – сказал Тите.

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