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    Буффон – о переходе в «ПСЖ»: «Я представляю, чего хотят болельщики команды. Готов помочь им»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход в команду.

    «Впервые в карьере я покинул Италию. Только амбициозный проект мог бы сподвигнуть меня на это.

    Хочу поблагодарить клуб и президента за доверие. Я следил за прогрессом «ПСЖ» в последние годы и представляю, о чем мечтают болельщики клуба.

    Я отдам всю свою энергию, опыт и голод до побед, чтобы помочь «ПСЖ» достигнуть самых высоких результатов в будущем», – сказал Буффон.

    Очередной сюрприз лета. Буффон перешел в «ПСЖ»

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    06.07.2018 21:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      hofman 7 июля 2018, 00:34

      В первые буду болеть в ЛЧ за ПСЖ. Кто если не Буфон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 июля 2018, 00:01

      Успехов ДжиДжи!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 июля 2018, 21:32

      Удачи !

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