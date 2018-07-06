Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход в команду.

«Впервые в карьере я покинул Италию. Только амбициозный проект мог бы сподвигнуть меня на это.

Хочу поблагодарить клуб и президента за доверие. Я следил за прогрессом «ПСЖ» в последние годы и представляю, о чем мечтают болельщики клуба.

Я отдам всю свою энергию, опыт и голод до побед, чтобы помочь «ПСЖ» достигнуть самых высоких результатов в будущем», – сказал Буффон.

Очередной сюрприз лета. Буффон перешел в «ПСЖ»