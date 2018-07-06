Сафонов: «Головин и Зобнин подняли свою цену выступлением на ЧМ-2018»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что некоторые футболисты сборной России имеют возможность перебраться в европейские клубы по завершении чемпионата мира-2018.

«Понятно, что чемпионат мира – ярмарка: можно продать подороже, можно – подешевле. Часто спрашивают: лучше продать до или после чемпионата мира?

Вот, к примеру, Головин или Зобнин еще подняли свою цену на ЧМ. Дзюба хорошо себя проявил, из той же Англии предложения поступят», – сказал Сафонов.

На ЧМ-2018 Головин провел три матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. На счету Дзюбы три мяча и один результативный пас в четырех играх. Зобнин принял участие в четырех встречах, записав в свой актив одну голевую передачу.