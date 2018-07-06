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    Сафонов: «Головин и Зобнин подняли свою цену выступлением на ЧМ-2018»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что некоторые футболисты сборной России имеют возможность перебраться в европейские клубы по завершении чемпионата мира-2018.

    «Понятно, что чемпионат мира – ярмарка: можно продать подороже, можно – подешевле. Часто спрашивают: лучше продать до или после чемпионата мира?

    Вот, к примеру, Головин или Зобнин еще подняли свою цену на ЧМ. Дзюба хорошо себя проявил, из той же Англии предложения поступят», – сказал Сафонов.

    На ЧМ-2018 Головин провел три матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. На счету Дзюбы три мяча и один результативный пас в четырех играх. Зобнин принял участие в четырех встречах, записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2018 17:09
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 июля 2018, 01:17

      Каждый матч, проведенный Головиным на ЧМ, увеличивает его первоначальную стоимость, допустим, на 1 млн евро, а каждый забитый гол - на 1,5 млн.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 20:46

      Не только Зобнин и Головин представляют интерес специалистов. Весь мир сейчас прикован к ЧМ и за каждым игроком ведется пристальное наблюдение. Тем более что результат нашей сборной можно назвать не плохим.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2018, 20:11

      Я уже писал, что Говину и Зобнину хорошо бы перейти в одну
      европейскую команду и возможно получилась бы пара игроков,
      как это было в Торпедо: Воронин-Маношин

      0
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 6 июля 2018, 20:04

      У Зобнина кресты травма была, за рубежом не дураки еще один стык и все.

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 июля 2018, 18:46

      Проблемка в том, что Свинарник нужный паспорт не отпустит.

      -2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 июля 2018, 17:45

      Зобнин - трудяга...проделал массу черновой работы...Фернандес ещё очень даже хорош...

      3
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 6 июля 2018, 17:32

      Кроме Головина, Зобнина и Дзюбы еще Акинфеев с Фернандесом блистают (растут в цене). А вот Смолов, по моему - дешевеет. Игнашевич и Жирков в силу возраста на финансовые достижения не претендуют, но выглядят очень достойно. Рядом с Игнашевичем и Кутепов подорожал (неплохо смотрится). А вот что на поле делает Самедов - непонятно. Остальные, по крайней мере, сборную к дефолту не ведут.

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Федорыч-НН 6 июля 2018, 17:33

      Соглашусь.
      Здравые рассуждения.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Федорыч-НН 6 июля 2018, 18:03

      Акинфеев "в силу возраста" Европе тоже неинтересен! Дзюба? Может столбов и не хватает в Англии! Головин и Фернандес "пашут" на поле, а вот Зобнин после травмы форму еще не набрал, но не портит, так что цену себе он не поднимет! О Смолове и Самедове вопросов нет-НУЛИ, но любимчики Черчесова! Вывод: Только Головин и Фернандес к осени могут покинуть РФПЛ, если ЦСКА устроит цена!

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > Serjoga 6 июля 2018, 18:43

      Ну, у Акинфеева не самый критический возраст для вратаря. Другое дело, захочет ли он сам уезжать из ЦСКА? Может быть Зобнин и не набрал свою идеальную форму, но кто его реально знал и оценивал до травмы - только фанаты Спартака. Логика проста - рейтинг сборной падает, клуб в Еврокубках не блещет - чего там рассматривать? Только если супер-звезда, бриллиант. Дзюба? Есть виртуальная трансферная стоимость, а есть конкретные предложения. И не факт, что они совпадут во времени и пространстве. У Головина, Фернанадеса и Зобнина есть потенциал, они могут расти и дальше. Некоторые показывают свой пик здесь и сейчас. Им нужен кураж.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Федорыч-НН 6 июля 2018, 18:44

      Согласен!

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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Serjoga 6 июля 2018, 19:57

      Зобнин молодец! И если он так играет, не набрав форму, что ж с ним будет в лучших кондициях?)))
      Напоминает игрой Игоря Денисова, в лучшие годы того. Этакий цепной лев, с отличным чтением игры, физикой и коротким и длинным пасом в атаку.

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