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  • Сафонов: «Головин и Зобнин подняли свою цену выступлением на ЧМ-2018»

Сафонов: «Головин и Зобнин подняли свою цену выступлением на ЧМ-2018»

6 июля 2018, 17:09
13

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что некоторые футболисты сборной России имеют возможность перебраться в европейские клубы по завершении чемпионата мира-2018.

«Понятно, что чемпионат мира – ярмарка: можно продать подороже, можно – подешевле. Часто спрашивают: лучше продать до или после чемпионата мира?

Вот, к примеру, Головин или Зобнин еще подняли свою цену на ЧМ. Дзюба хорошо себя проявил, из той же Англии предложения поступят», – сказал Сафонов.

На ЧМ-2018 Головин провел три матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. На счету Дзюбы три мяча и один результативный пас в четырех играх. Зобнин принял участие в четырех встречах, записав в свой актив одну голевую передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Зенит Дзюба Артем Зобнин Роман Головин Александр
Комментарии (13)
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Федорыч-НН
1530887529
Кроме Головина, Зобнина и Дзюбы еще Акинфеев с Фернандесом блистают (растут в цене). А вот Смолов, по моему - дешевеет. Игнашевич и Жирков в силу возраста на финансовые достижения не претендуют, но выглядят очень достойно. Рядом с Игнашевичем и Кутепов подорожал (неплохо смотрится). А вот что на поле делает Самедов - непонятно. Остальные, по крайней мере, сборную к дефолту не ведут.
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SPACE TRUCKIN
1530888349
Зобнин - трудяга...проделал массу черновой работы...Фернандес ещё очень даже хорош...
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Shotlandets86
1530892013
Проблемка в том, что Свинарник нужный паспорт не отпустит.
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111Hunter111
1530896680
У Зобнина кресты травма была, за рубежом не дураки еще один стык и все.
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vladimir-7
1530897071
Я уже писал, что Говину и Зобнину хорошо бы перейти в одну европейскую команду и возможно получилась бы пара игроков, как это было в Торпедо: Воронин-Маношин
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zigbert
1530899211
Не только Зобнин и Головин представляют интерес специалистов. Весь мир сейчас прикован к ЧМ и за каждым игроком ведется пристальное наблюдение. Тем более что результат нашей сборной можно назвать не плохим.
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BRO_football
1530915447
Каждый матч, проведенный Головиным на ЧМ, увеличивает его первоначальную стоимость, допустим, на 1 млн евро, а каждый забитый гол - на 1,5 млн.
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