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  • Марио Фернандес: «Сборная России долго и упорно тренировалась. Она заслужила быть там, где находится»

Марио Фернандес: «Сборная России долго и упорно тренировалась. Она заслужила быть там, где находится»

6 июля 2018, 14:46
1

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что команда заслуживает находиться на своем нынешнем месте.

Россияне вышли в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, обыграв в 1/8 финала Испанию (1:1, 4:3 по пенальти). В субботу, 7 июля, они встретятся с Хорватией. Игра пройдет в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Мы очень долго и упорно тренировались. Заслужили быть там, где находимся. Мы знаем, что у Хорватии очень сильные игроки, и матч будет максимально интересным. Важно ли, чтобы игроки сборной играли в Европе? Не вижу проблемы. Российские клубы играют в еврокубках, на высоком уровне.

Что касается самого яркого игрока хорватов, то я уже отвечал на этот вопрос. Понятно, что одного игрока выделить нельзя, потому что на каждой позиции игроки высокого уровня. Хорватия просто высококлассная. Чтобы играть удачно, надо противопоставить командную игру и индивидуальные качества футболистов.

Дзюба? Он силeн, он хорошо играет и забивает. Но у нас есть и другие сильные футболисты, а Артeма я поздравляю. Мы рады, что Дзагоев готов играть. И знаем, какого уровня он футболист. Это классно. Могу ли прибавить после матча с Испанией? Один в поле не воин. У нас каждый игрок помогает товарищу, поэтому мы здесь и выигрывали», – сказал Фернандес.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Хорватия Фернандес Марио
Комментарии (1)
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Synthetic
1530880030
Марио крут! Без него бы не было этого результата, как и без Акинфеева, Игнашевича, Дзюбы, Черышева и Головина. Лучшие в этой сборной. За ЦСКА особенно приятно, их игроки в большинстве ключевые на этом ЧМ, и это после успешного выступления в еврокубках.
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