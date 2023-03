Уругвай провел карточный турнир. В нем победили Суарес и Хименес

Сборная Уругвая провела турнир по труко [карточная игра]. В финале победили нападающий Луис Суарес и защитник Хосе-Мария Хименес.

Суарес опубликовал видео празднования победы в своем твиттере.

Завтра Уругвай сыграет в 1/4 финала ЧМ против Франции. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

GRAN Final de «TRUCO» justos campeones. Les dejo un momento único y miren sus caritas

#campeonesdetruco#flacootravez#campañahijo



Great TRUCO final game. Here’s a unique moment of their defeat, look at their faces pic.twitter.com/ouzEs8a0Nc