Шестиклассник продает мяч с автографами игроков сборной России за 250 тысяч. Он хочет попасть на финал ЧМ-2018

Шестиклассник одной из Московских школ Арсений выставил на продажу в сервисе объявлений «Юла» мяч с автографами футболистов сборной России. 12-летний мальчик хочет выручить за него 250 тысяч рублей, которые намерен потратить на билеты на финал чемпионата мира-2018.

Арсений рассказал, что получить мяч с подписями игроков ему помог тренер вратарей национальной команды после матча открытия турнира с Саудовской Аравией.

«Это был мой третий по счету матч в жизни. Я попросил у папы взять автографы. Мы ходили, спрашивали, где и как это вообще можно сделать. Потом нашли ворота, а за ними стояли автобусы, в которые заходили футболисты.

Там на входе стояли охранники и вообще никого не пускали. И вдруг оттуда вышел мужчина – мы потом поняли, что это главный тренер вратарей сборной России. Мы попросили его расписаться на мяче, и чтобы сборная тоже расписалась. Он унес его и через полчаса принес обратно с подписями.

На деньги с продажи мяча хотим еще с папой сходить на финал, купить билеты», – сказал Арсений.