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    Шестиклассник продает мяч с автографами игроков сборной России за 250 тысяч. Он хочет попасть на финал ЧМ-2018

    Шестиклассник одной из Московских школ Арсений выставил на продажу в сервисе объявлений «Юла» мяч с автографами футболистов сборной России. 12-летний мальчик хочет выручить за него 250 тысяч рублей, которые намерен потратить на билеты на финал чемпионата мира-2018.

    Арсений рассказал, что получить мяч с подписями игроков ему помог тренер вратарей национальной команды после матча открытия турнира с Саудовской Аравией.

    «Это был мой третий по счету матч в жизни. Я попросил у папы взять автографы. Мы ходили, спрашивали, где и как это вообще можно сделать. Потом нашли ворота, а за ними стояли автобусы, в которые заходили футболисты.

    Там на входе стояли охранники и вообще никого не пускали. И вдруг оттуда вышел мужчина – мы потом поняли, что это главный тренер вратарей сборной России. Мы попросили его расписаться на мяче, и чтобы сборная тоже расписалась. Он унес его и через полчаса принес обратно с подписями.

    На деньги с продажи мяча хотим еще с папой сходить на финал, купить билеты», – сказал Арсений.

    Источник: RT

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    05.07.2018 18:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Pfsha 9 июля 2018, 19:01

      До чего дошел прогресс))) Мячи с автографами продают все кому не лень, а тут еще и историю красивую придумали, на жалость надавили, молодцы ребята. Но кому оно надо за такие деньги. У меня друг-фанат монеты и купюры к ЧМ покупал на Виолити, но за них на худой конец хоть купить что-то можно, а что делать с мячом потом, когда все утихнет

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 14:52

      Видимо любит футбол этот мальчишка. Молодец Арсений.

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      Рейтинг: +563

      Damir07 5 июля 2018, 20:00

      Вот это болельщик молодец если бы было столько денег выкупил бы не ради мяча а ради того чтобы он на финал попал ))) удачи в продаже дружок

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 18:50

      Шестиклассник из Саранска Федор,уже вторую неделю пытается отдать бесплатно мяч с автографами игроков сборной Панамы...

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      Рейтинг: +37

      Sg-9 5 июля 2018, 18:49

      Ну так и че, где там наш РФС и ФИФА а-ля спорт в массы? Проведите пацана на футбол ёпрст. Подвиньте там пару пузатых чинушей забугорных, байкотчиков. Пусть ребятишки посмотрят.

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