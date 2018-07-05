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  • Шестиклассник продает мяч с автографами игроков сборной России за 250 тысяч. Он хочет попасть на финал ЧМ-2018

Шестиклассник продает мяч с автографами игроков сборной России за 250 тысяч. Он хочет попасть на финал ЧМ-2018

5 июля 2018, 18:40
5

Шестиклассник одной из Московских школ Арсений выставил на продажу в сервисе объявлений «Юла» мяч с автографами футболистов сборной России. 12-летний мальчик хочет выручить за него 250 тысяч рублей, которые намерен потратить на билеты на финал чемпионата мира-2018.

Арсений рассказал, что получить мяч с подписями игроков ему помог тренер вратарей национальной команды после матча открытия турнира с Саудовской Аравией.

«Это был мой третий по счету матч в жизни. Я попросил у папы взять автографы. Мы ходили, спрашивали, где и как это вообще можно сделать. Потом нашли ворота, а за ними стояли автобусы, в которые заходили футболисты.

Там на входе стояли охранники и вообще никого не пускали. И вдруг оттуда вышел мужчина – мы потом поняли, что это главный тренер вратарей сборной России. Мы попросили его расписаться на мяче, и чтобы сборная тоже расписалась. Он унес его и через полчаса принес обратно с подписями.

На деньги с продажи мяча хотим еще с папой сходить на финал, купить билеты», – сказал Арсений.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия
Комментарии (5)
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Sg-9
1530805760
Ну так и че, где там наш РФС и ФИФА а-ля спорт в массы? Проведите пацана на футбол ёпрст. Подвиньте там пару пузатых чинушей забугорных, байкотчиков. Пусть ребятишки посмотрят.
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KOLBIS
1530805809
Шестиклассник из Саранска Федор,уже вторую неделю пытается отдать бесплатно мяч с автографами игроков сборной Панамы...
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Damir07
1530810048
Вот это болельщик молодец если бы было столько денег выкупил бы не ради мяча а ради того чтобы он на финал попал ))) удачи в продаже дружок
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zigbert
1530877965
Видимо любит футбол этот мальчишка. Молодец Арсений.
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Pfsha
1531152080
До чего дошел прогресс))) Мячи с автографами продают все кому не лень, а тут еще и историю красивую придумали, на жалость надавили, молодцы ребята. Но кому оно надо за такие деньги. У меня друг-фанат монеты и купюры к ЧМ покупал на Виолити, но за них на худой конец хоть купить что-то можно, а что делать с мячом потом, когда все утихнет
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