Марадона: «Приношу извинения ФИФА. Некоторые мои фразы об арбитрах были неподобающими»

Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона принес извинения ФИФА за слова в адрес арбитров на чемпионате мира.

Ранее Марадона заявил, что американский судья Марк Гейгер украл победу у Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Англией (1:1, 3:4 по пенальти).

«На днях я сказал несколько фраз, и я признаю, что некоторые из них были неподобающими.

Приношу свои извинения ФИФА и ее президенту: в определенные моменты я могу не соглашаться с некоторыми решениями арбитра, но я абсолютно уважаю работу судей», – написал Марадона в инстаграме.