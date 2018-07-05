Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марадона: «Приношу извинения ФИФА. Некоторые мои фразы об арбитрах были неподобающими»

    Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона принес извинения ФИФА за слова в адрес арбитров на чемпионате мира.

    Ранее Марадона заявил, что американский судья Марк Гейгер украл победу у Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Англией (1:1, 3:4 по пенальти).

    «На днях я сказал несколько фраз, и я признаю, что некоторые из них были неподобающими.

    Приношу свои извинения ФИФА и ее президенту: в определенные моменты я могу не соглашаться с некоторыми решениями арбитра, но я абсолютно уважаю работу судей», – написал Марадона в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 14:44

      Появились трезвые мысли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 июля 2018, 02:45

      Попустило...Что ЛаВэ на порошок закончилось?Разочаровался в тебе...В фильме Кустурицы так просто супермен...А на деле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 июля 2018, 21:17

      Судейство американца было ПЛОХИМ и предвзятым в пользу англичан!
      Зачем ФИФА это ПОДСТРОИЛА???
      Где честное судейство??? Его не было!
      ФИФА превратили судей в неприкасаемую КАСТУ.
      Судьи знают, что им ничего не будет и поэтому СКАНДАЛЯТ, согласно ценным указаниям чиновников ФИФА!

      Работа судей должна быть ЧЕСТНОЙ и ПРОЗРАЧНОЙ!
      ФИФА надо много над этим работать и навести порядок в судейском корпусе.
      Некоторые чиновники от судейства ФИФА пытаются этим влиять на результат, а скандалистов ОТМАЗЫВАЮТ!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 июля 2018, 19:20

      Как платить ему по червонцу за посещение матчей в качестве легенды перестали - сразу извиняться начал))) Может Кадыров его извиняться научил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 5 июля 2018, 19:19

      Инфантино показал Диего кто тут папочка ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июля 2018, 18:48

      выспался!!! пойду ка я извенюсь

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 5 июля 2018, 18:44

      я думала крайним сделают чувака, который на серии пенальти в штангу стукнул

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июля 2018, 18:30

      Видать, отзвенели бубенцы Диего свой крутой перезвон... Преклоняться начал, приносить извинения... В целом, не плохо, но становится скучно...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 5 июля 2018, 18:44

      согласен! нет больше того диего арманды, система поглотила и его

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 июля 2018, 18:29

      баблишко обрезали, так Диего сразу извиняться взял)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 18:27

      Отходняки начались...Совесть заедать стала...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11