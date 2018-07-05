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  • Марадона: «Приношу извинения ФИФА. Некоторые мои фразы об арбитрах были неподобающими»

Марадона: «Приношу извинения ФИФА. Некоторые мои фразы об арбитрах были неподобающими»

5 июля 2018, 18:24
11

Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона принес извинения ФИФА за слова в адрес арбитров на чемпионате мира.

Ранее Марадона заявил, что американский судья Марк Гейгер украл победу у Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Англией (1:1, 3:4 по пенальти).

«На днях я сказал несколько фраз, и я признаю, что некоторые из них были неподобающими.

Приношу свои извинения ФИФА и ее президенту: в определенные моменты я могу не соглашаться с некоторыми решениями арбитра, но я абсолютно уважаю работу судей», – написал Марадона в инстаграме.

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Публикация от text (@maradona)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Марадона Диего
Комментарии (11)
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KOLBIS
1530804450
Отходняки начались...Совесть заедать стала...
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Cules2013
1530804566
баблишко обрезали, так Диего сразу извиняться взял)
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insider_retro
1530804612
Видать, отзвенели бубенцы Диего свой крутой перезвон... Преклоняться начал, приносить извинения... В целом, не плохо, но становится скучно...
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Мария Мария
1530805447
я думала крайним сделают чувака, который на серии пенальти в штангу стукнул
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Полная Канистра
1530805713
выспался!!! пойду ка я извенюсь
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Иванов Иван Иванович
1530807546
Инфантино показал Диего кто тут папочка ))
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Lester84
1530807653
Как платить ему по червонцу за посещение матчей в качестве легенды перестали - сразу извиняться начал))) Может Кадыров его извиняться научил?
Ответить
amazonaws
1530814627
Судейство американца было ПЛОХИМ и предвзятым в пользу англичан! Зачем ФИФА это ПОДСТРОИЛА??? Где честное судейство??? Его не было! ФИФА превратили судей в неприкасаемую КАСТУ. Судьи знают, что им ничего не будет и поэтому СКАНДАЛЯТ, согласно ценным указаниям чиновников ФИФА! Работа судей должна быть ЧЕСТНОЙ и ПРОЗРАЧНОЙ! ФИФА надо много над этим работать и навести порядок в судейском корпусе. Некоторые чиновники от судейства ФИФА пытаются этим влиять на результат, а скандалистов ОТМАЗЫВАЮТ!!!
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mutabor0992
1530834339
Попустило...Что ЛаВэ на порошок закончилось?Разочаровался в тебе...В фильме Кустурицы так просто супермен...А на деле.
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zigbert
1530877493
Появились трезвые мысли.
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