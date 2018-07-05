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    Семин: «Как я мог не поддержать сборную России в игре с Испанией? Все было согласовано с руководством клуба»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что самовольно не покидал австрийский сбор команды. По словам специалиста, он согласовал свой отъезд с руководством.

    Ранее сообщалось, что Семин досрочно покинул сбор, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 ИспанияРоссия, не сообщив об этом клубным руководителям.

    – Как Семин мог не поддержать сборную? Все было согласовано, все руководство в курсе. Так что тут не о чем говорить, – сказал Семин.

    – В Сочи на игру России в Хорватией собираетесь?

    – Решим ближе к делу. Пока ответа нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2018 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 5 июля 2018, 15:26

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