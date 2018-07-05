Семин: «Как я мог не поддержать сборную России в игре с Испанией? Все было согласовано с руководством клуба»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что самовольно не покидал австрийский сбор команды. По словам специалиста, он согласовал свой отъезд с руководством.

Ранее сообщалось, что Семин досрочно покинул сбор, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия, не сообщив об этом клубным руководителям.

– Как Семин мог не поддержать сборную? Все было согласовано, все руководство в курсе. Так что тут не о чем говорить, – сказал Семин.

– В Сочи на игру России в Хорватией собираетесь?

– Решим ближе к делу. Пока ответа нет.