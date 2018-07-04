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    16 июля могут сделать выходным в случае победы сборной России на ЧМ-2018

    Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что 16 июля может стать выходным днем в стране в случае победы сборной России на чемпионате мира.

    Россияне вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с Хорватией. Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля.

    «По поводу выходных после игры: Игорь Лебедев (прим. – вице-спикер Госдумы) с подобной инициативой еще перед открытием чемпионата мира выступил, поддержки у коллег не нашел. Но опыт двухнедельный проведения турнира показывает, что предложение может и должно быть реализовано.

    Огромный ажиотаж, аудитория у телевизоров, матчи поздно проходят, поэтому надо пойти навстречу болельщикам, такое событие раз в сто лет бывает. Если сборная выйдет в финал и победит, думаю, будут другие государственные решения по поводу 16 июля, которые находятся более в компетенции главы государства», – сказал Дегтярев.

    Матч Россия – Хорватия пройдет в Сочи в субботу, 7 июля.

    Источник: Интерфакс

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    04.07.2018 18:04
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 22:21

      вам то дармоедам что мало праздников??? вы на работу каждый день ходите как на праздник нафуфыренные и крашенные и буфет круглосуточно работает чё вам ещё надо бездари

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 22:06

      Тогда уж сразу сделать праздником.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 4 июля 2018, 21:50

      "Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза..."

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июля 2018, 21:48

      А чего сразу не объявить государственным праздником на века?
      Мы вот путешествовали на острова государства Кирибати. Так там, например, когда корабль подходит к берегам , так сразу объявляют государственный праздник. Так и гуляют в набедренных повязках и бюстгальтерах из кокосовых орех.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6017

      Enter2006 4 июля 2018, 20:56

      То при открытии ЧМ-2018 предлагали сделать выходной, то сейчас...
      Для кого эта пропаганда рассчитана? Михаил Дегтярев - сделай себе вечные выходные от занимаемой должности, хватит врать людям, вместе с Собяниным.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 июля 2018, 20:32

      Ага, и еще наши ракеты перестанут падать...помечтали и хватит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 июля 2018, 20:18

      Лебедеву..
      как Ты с Папой всех зайевбал.
      Щенок бешеный.внук юриста.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 4 июля 2018, 20:16

      У нас и так с 14 июня никто толком не работает.

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 4 июля 2018, 20:13

      Эл Дэ Пэ Эр во главе с Дёгтем и Васильком будут отдыхать....устали....смотреть.....

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 4 июля 2018, 20:09

      Грешно смеяться над больными людьми. Ой, грешно, господин как вас там, Дегтярев.

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