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  • 16 июля могут сделать выходным в случае победы сборной России на ЧМ-2018

16 июля могут сделать выходным в случае победы сборной России на ЧМ-2018

4 июля 2018, 18:04
27

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что 16 июля может стать выходным днем в стране в случае победы сборной России на чемпионате мира.

Россияне вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с Хорватией. Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля.

«По поводу выходных после игры: Игорь Лебедев (прим. – вице-спикер Госдумы) с подобной инициативой еще перед открытием чемпионата мира выступил, поддержки у коллег не нашел. Но опыт двухнедельный проведения турнира показывает, что предложение может и должно быть реализовано.

Огромный ажиотаж, аудитория у телевизоров, матчи поздно проходят, поэтому надо пойти навстречу болельщикам, такое событие раз в сто лет бывает. Если сборная выйдет в финал и победит, думаю, будут другие государственные решения по поводу 16 июля, которые находятся более в компетенции главы государства», – сказал Дегтярев.

Матч Россия – Хорватия пройдет в Сочи в субботу, 7 июля.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира Россия
Комментарии (27)
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KOLBIS
1530718647
Предлагаю сделать выходные до конца года,чтобы празднование победы нашей сборной,плавно перетекло в празднование Нового года и Рождества!!!...
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insider_retro
1530719109
Ещё можно покрыть всю страну обелисками, переименовать в честь игроков и тренерского штаба все подводные лодки, дать новые названия морям и проливам, выплавить новый сорт стали и вывести новую породу хомяков и т.д. и т.п.!!!...))) Лебедеву, лишь бы позаседать, да растрезвонить про это ради личного пиара.... Люди и так будут безмерно рады и сами обустроят свой праздник без депутатских инициатив!..
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андрей андреев
1530719639
Думаю это правильно.Как раз после ЧМ в городах-организаторах (миллионниках) будет снят запрет на митинги.Вот мы и спросим у господ депутатов,правительства и ДР,с какой радости они повышают пенсионный возраст
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headdevil
1530723584
10 лет выходных верните
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alex1951
1530724402
Эл Дэ Пэ Эр во главе с Дёгтем и Васильком будут отдыхать....устали....смотреть.....
Ответить
shinnik
1530724733
Лебедеву.. как Ты с Папой всех зайевбал. Щенок бешеный.внук юриста.
Ответить
Kulimen
1530725578
Ага, и еще наши ракеты перестанут падать...помечтали и хватит.
Ответить
erma
1530730227
"Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза..."
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zigbert
1530731214
Тогда уж сразу сделать праздником.
Ответить
Полная Канистра
1530732102
вам то дармоедам что мало праздников??? вы на работу каждый день ходите как на праздник нафуфыренные и крашенные и буфет круглосуточно работает чё вам ещё надо бездари
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