16 июля могут сделать выходным в случае победы сборной России на ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что 16 июля может стать выходным днем в стране в случае победы сборной России на чемпионате мира.

Россияне вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с Хорватией. Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля.

«По поводу выходных после игры: Игорь Лебедев (прим. – вице-спикер Госдумы) с подобной инициативой еще перед открытием чемпионата мира выступил, поддержки у коллег не нашел. Но опыт двухнедельный проведения турнира показывает, что предложение может и должно быть реализовано.

Огромный ажиотаж, аудитория у телевизоров, матчи поздно проходят, поэтому надо пойти навстречу болельщикам, такое событие раз в сто лет бывает. Если сборная выйдет в финал и победит, думаю, будут другие государственные решения по поводу 16 июля, которые находятся более в компетенции главы государства», – сказал Дегтярев.

Матч Россия – Хорватия пройдет в Сочи в субботу, 7 июля.