Кейн: «Матч с Колумбией сделал нас взрослее»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против колумбийцев (1:1). Европейцы прошли дальше благодаря победе в серии пенальти.

«Меня переполняют эмоции. Мы прекрасно играли, контролировали игру. Не повезло, что пропустили мяч. Но мы много говорили, что такие моменты не должны на нас влиять.

Я очень доволен командой. Сегодня мы стали взрослее. Ребята сыграли просто фантастически — это говорит о нашем огромном настрое. Главное, что мы верили в себя и смогли пройти дальше.

То, что мы вышли из группы и выиграли сегодня, вселяет в нас огромную веру. Все галочки мы проставили, получаем огромное удовольствие от матчей и с нетерпением ждeм следующих», – сказал футболист.

В четвертьфинале британцы сыграют со шведами.

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