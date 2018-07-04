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    Кейн: «Матч с Колумбией сделал нас взрослее»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против колумбийцев (1:1). Европейцы прошли дальше благодаря победе в серии пенальти.

    «Меня переполняют эмоции. Мы прекрасно играли, контролировали игру. Не повезло, что пропустили мяч. Но мы много говорили, что такие моменты не должны на нас влиять.

    Я очень доволен командой. Сегодня мы стали взрослее. Ребята сыграли просто фантастически — это говорит о нашем огромном настрое. Главное, что мы верили в себя и смогли пройти дальше.

    То, что мы вышли из группы и выиграли сегодня, вселяет в нас огромную веру. Все галочки мы проставили, получаем огромное удовольствие от матчей и с нетерпением ждeм следующих», – сказал футболист.

    В четвертьфинале британцы сыграют со шведами.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2018 01:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 4 июля 2018, 08:42

      С точки зрения нереагирования на постоянные провокации - конечно повзрослели. Был бы тут Гаскойн или Каррагер, точно кого-нибудь "убили" бы... В этом смысле абсолютно согласен.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli 4 июля 2018, 01:28

      А вы приехали малолеткоми

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