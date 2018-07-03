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    Нурмагомедов – Дзюбе: «От души спасибо. Пацанам большой привет, за вас болеет вся страна»

    Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поблагодарил нападающего сборной России Артема Дзюбу за поддержку и подаренную футболку.

    «От души спасибо, Артем, за поддержку и пожелания. Очень приятно. Пацанам тоже передай большой привет.

    От себя желаю вам удачи в четвертьфинале чемпионата мира. И самое главное – без травм. Вы уже сотворили историю, за вас болеет вся страна», – написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

    Ранее Дзюба подарил Нурмагомедову футболку национальной команды с номером один с автографами игроков и фамилией бойца на спине. Также форвард пожелал ему удачи в бою против Конора МакГрегора.

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    Источник: Instagram

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    03.07.2018 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 июля 2018, 14:13

      Нурмагомедов -мужик нормальный. Но этого дзюбоида зачем пиарить -он что сам ночь не спал-рисовал фамилию на футболке. Эта околофутбольная братия уже не знает что ей придумать. А сидеть скромно, после такой сраной игры и пытатся подготовиться к хорватам- слабо?

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > val-berezko 3 июля 2018, 14:30

      Все дело в том, что только сейчас на всеобщей волне эйфории они и могут распиариться, потом они превратятся в обычных игроков РФПЛ, и сказка закончится...

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