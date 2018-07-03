Нурмагомедов – Дзюбе: «От души спасибо. Пацанам большой привет, за вас болеет вся страна»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поблагодарил нападающего сборной России Артема Дзюбу за поддержку и подаренную футболку.

«От души спасибо, Артем, за поддержку и пожелания. Очень приятно. Пацанам тоже передай большой привет.

От себя желаю вам удачи в четвертьфинале чемпионата мира. И самое главное – без травм. Вы уже сотворили историю, за вас болеет вся страна», – написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Ранее Дзюба подарил Нурмагомедову футболку национальной команды с номером один с автографами игроков и фамилией бойца на спине. Также форвард пожелал ему удачи в бою против Конора МакГрегора.