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  • В подмосковном заповеднике новорожденного зубра назвали Мудзюбой

В подмосковном заповеднике новорожденного зубра назвали Мудзюбой

3 июля 2018, 12:20
15

Зубр, родившийся на днях в Приокско-Террасном заповеднике в Московской области, получил имя в честь нападающего сборной России Артема Дзюбы – Мудзюба.

«Весной в питомнике родился теленок по имени Мундиаль, которого предложили взять под опеку участникам российской сборной. Узнав о необычном имени бычка, фанаты попросили сотрудников заповедника назвать следующего бычка в честь нападающего Артема Дзюбы», – говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.

На проходящем ныне чемпионате мира-2018 россияне вышли в четвертьфинал, где 7 июля в Сочи встретятся с Хорватией. Дзюба в четырех матчах турнира отметился тремя голами.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (15)
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ВетеR
1530610009
Это в смысле такой же баран? Если козлёнок родится,обязательно не забудьте в честь Чёртчесова,Стасиком назвать.. Что творится ))))
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himik2-62
1530610864
пора зверя переименовать в ДЗЮБРа))))
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ЮНик
1530610940
"присвоить Акинфееву звание Героя России, ликование как 9 мая 1945 года, матч с испанцами - это как Сталинградская битва, новорожденных детей называют Артёмами, а зубров - дзюбрами, у Игорька "нога Бога..., это фантастика, Стас - космос!" . Такое ощущение, что в случае победы над хорватами начнется сбор подписей под петицией о переименовании России в Черчессию.
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Atom2020
1530618275
Скоро уже коровьи лепешки в честь этого Дзюбы начнут называть.
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cska-62
1530618452
Назвали бы Артёмкой... Чего выпендриваться? Приставка "Му..." может иметь двойной смысл. Промажет пару раз Артём в матче с Хорватией, и трибуны же заорут литературным словом: "Мудак!". Разве не так?
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_Marqella_
1530620310
Смех да и только,хватит наверное уже ерундой заниматься...первые ассоциации были со словом Мудзюба это "мудак дзюба"...Вот граффити делать это нормально...а тут...маразм..))
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zigbert
1530627385
Идет сплошное переименование.
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тщмек 19
1530630953
А вот в честь Мутко не надо было бы добавлять...
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OfaZavr
1530632660
имя получилось не только Дзюбе повещено, Му указывает на еще одного персонажа))
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Diesel133
1530633605
Источник: Бомбардир.ру
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