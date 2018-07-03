В подмосковном заповеднике новорожденного зубра назвали Мудзюбой

Зубр, родившийся на днях в Приокско-Террасном заповеднике в Московской области, получил имя в честь нападающего сборной России Артема Дзюбы – Мудзюба.

«Весной в питомнике родился теленок по имени Мундиаль, которого предложили взять под опеку участникам российской сборной. Узнав о необычном имени бычка, фанаты попросили сотрудников заповедника назвать следующего бычка в честь нападающего Артема Дзюбы», – говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.

На проходящем ныне чемпионате мира-2018 россияне вышли в четвертьфинал, где 7 июля в Сочи встретятся с Хорватией. Дзюба в четырех матчах турнира отметился тремя голами.