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    В подмосковном заповеднике новорожденного зубра назвали Мудзюбой

    Зубр, родившийся на днях в Приокско-Террасном заповеднике в Московской области, получил имя в честь нападающего сборной России Артема Дзюбы – Мудзюба.

    «Весной в питомнике родился теленок по имени Мундиаль, которого предложили взять под опеку участникам российской сборной. Узнав о необычном имени бычка, фанаты попросили сотрудников заповедника назвать следующего бычка в честь нападающего Артема Дзюбы», – говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.

    На проходящем ныне чемпионате мира-2018 россияне вышли в четвертьфинал, где 7 июля в Сочи встретятся с Хорватией. Дзюба в четырех матчах турнира отметился тремя голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 12:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 4 июля 2018, 03:00

      надо же так назвать! идиоты..

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 июля 2018, 19:00

      Источник: Бомбардир.ру

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 18:44

      имя получилось не только Дзюбе повещено, Му указывает на еще одного персонажа))

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 июля 2018, 18:15

      А вот в честь Мутко не надо было бы добавлять...

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 17:16

      Идет сплошное переименование.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 3 июля 2018, 15:18

      Смех да и только,хватит наверное уже ерундой заниматься...первые ассоциации были со словом Мудзюба это "мудак дзюба"...Вот граффити делать это нормально...а тут...маразм..))

      4
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      Рейтинг: +536

      19831170 3 июля 2018, 15:18

      Мудадзюб лучше бы звучало)

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 июля 2018, 14:47

      Назвали бы Артёмкой... Чего выпендриваться? Приставка "Му..." может иметь двойной смысл. Промажет пару раз Артём в матче с Хорватией, и трибуны же заорут литературным словом: "Мудак!". Разве не так?

      4
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 июля 2018, 14:44

      Скоро уже коровьи лепешки в честь этого Дзюбы начнут называть.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 июля 2018, 14:42

      МУДзюбой назвали?За что оскорбили Артемия?Мы бы ещё поняли,назови вы зверя МУДсмол....

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