Московская фан-зона признана самой посещаемой на ЧМ-2018

Составлен рейтинг самых популярных фан-зон в российских городах-организаторах чемпионата мира-2018, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

И посетило более 5 миллионов болельщиков на данный момент. Рейтинг представлен по данным максимальной дневной посещаемости.

Топ-10 официальных фан-зон ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

1. Москва (111 тысяч посетителей/день)

2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)

3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)

4. Казань (56 тысяч/день)

5. Екатеринбург (50 тысяч/день)

6. Волгоград (50 тысяч/день)

7. Саранск (40 тысяч/день)

8. Калининград (38 тысяч/день)

9. Самара (29 тысяч/день)

10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)

11. Сочи (25 тысяч/день).