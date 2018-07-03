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    Московская фан-зона признана самой посещаемой на ЧМ-2018

    Составлен рейтинг самых популярных фан-зон в российских городах-организаторах чемпионата мира-2018, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

    И посетило более 5 миллионов болельщиков на данный момент. Рейтинг представлен по данным максимальной дневной посещаемости.

    Топ-10 официальных фан-зон ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

    1. Москва (111 тысяч посетителей/день)

    2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)

    3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)

    4. Казань (56 тысяч/день)

    5. Екатеринбург (50 тысяч/день)

    6. Волгоград (50 тысяч/день)

    7. Саранск (40 тысяч/день)

    8. Калининград (38 тысяч/день)

    9. Самара (29 тысяч/день)

    10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)

    11. Сочи (25 тысяч/день).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 11:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 июля 2018, 14:14

      не думаю ,что в нижнем такая маленькая посещаемость

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 июля 2018, 11:30

      как неожиданно))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июля 2018, 11:28

      Ахх-хаа-хаа всегда говорил, что Ростов в плане футбола "ударенный" на всю голову ))
      1/4-ю надо было в Ростове проводить, а не в той же Самаре например.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > FanatSerj 3 июля 2018, 14:05

      Ростов тоже мощно,,,,чувствуется любовь к футболу

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