Московская фан-зона признана самой посещаемой на ЧМ-2018

Составлен рейтинг самых популярных фан-зон в российских городах-организаторах чемпионата мира-2018, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
И посетило более 5 миллионов болельщиков на данный момент. Рейтинг представлен по данным максимальной дневной посещаемости.
Топ-10 официальных фан-зон ЧМ-2018 выглядит следующим образом:
1. Москва (111 тысяч посетителей/день)
2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)
3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)
4. Казань (56 тысяч/день)
5. Екатеринбург (50 тысяч/день)
6. Волгоград (50 тысяч/день)
7. Саранск (40 тысяч/день)
8. Калининград (38 тысяч/день)
9. Самара (29 тысяч/день)
10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)
11. Сочи (25 тысяч/день).
Источник: Бомбардир.ру