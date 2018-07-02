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    Житель Кургана создал петицию о присвоении Акинфееву звания Героя России

    Житель Кургана Никита Жаткин создал петицию на сайте Change.org о присвоении звания Героя России голкиперу национальной сборной Игорю Акинфееву.

    Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2018. В послематчевой серии 11-метровых ударов Акинфеев отразил два пенальти.

    «Вратарь сборной России Игорь Акинфеев внес огромный вклад в победу в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании, героически защищая ворота. Уверен, что выдающиеся достижения вратаря нашей сборной достойны награды.

    Победа воодушевила россиян болеть за наших футболистов. Пример Игоря может послужить хорошим образцом для подрастающего поколения. Я предлагаю присвоить Игорю Акинфееву звание Героя России», – написал Жаткин в своей петиции.

    На данный момент петицию подписали 45 человек.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 18:26
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 10:08

      Для начала нужно переименовать ваш Курган.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 3 июля 2018, 00:52

      У кого нибудь ещё есть тупее идеи.. Ну что Акинфеев сделал героического? Вся команда была впервые сплочнной, и Испания была не в лучшей форме, вот и все. Выцарапали победу и молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 2 июля 2018, 22:02

      Да, уж!!! Пескова все равно не переплюнул.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 2 июля 2018, 21:37

      Ну да. А Черчесову сразу трижды героя. Совсем с ума сошли.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 июля 2018, 21:04

      люди ищут пиара. зная, что об этом напишут. без него разберутся, что кому чего и главное - когда. А сейчас это мешает только

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 июля 2018, 19:49

      началась шиза

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июля 2018, 19:40

      он молодец что вытащил игру но не надо торопиться с присвоением героя пока что грамоту выдать а вот когда чемпионами станут то можно всей команде выдать даже габулову

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 июля 2018, 19:37

      успокойтесь уже... игорь-молодец !тогда вратарям хорватии и дании тоже по герою

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ > 84aivengo 2 июля 2018, 22:21

      и тоже России

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 2 июля 2018, 19:36

      А житель Дурагона Жопкин не предложил учредить орден "За победу над Испанией"?

      6
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      Рейтинг: +1364

      МВС 2 июля 2018, 19:35

      Было бы,действительно,весело,если бы не было так грустно..Закончится мероприятие и наступит похмелье побед...

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