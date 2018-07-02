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  • Житель Кургана создал петицию о присвоении Акинфееву звания Героя России

Житель Кургана создал петицию о присвоении Акинфееву звания Героя России

2 июля 2018, 18:26
31

Житель Кургана Никита Жаткин создал петицию на сайте Change.org о присвоении звания Героя России голкиперу национальной сборной Игорю Акинфееву.

Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2018. В послематчевой серии 11-метровых ударов Акинфеев отразил два пенальти.

«Вратарь сборной России Игорь Акинфеев внес огромный вклад в победу в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании, героически защищая ворота. Уверен, что выдающиеся достижения вратаря нашей сборной достойны награды.

Победа воодушевила россиян болеть за наших футболистов. Пример Игоря может послужить хорошим образцом для подрастающего поколения. Я предлагаю присвоить Игорю Акинфееву звание Героя России», – написал Жаткин в своей петиции.

На данный момент петицию подписали 45 человек.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (31)
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Ragnar Viking
1530545314
Если господин Кадыров героой России,почему и не дать Акинфееву?)
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play boy
1530546158
Совсем из ума выжили!? Он футболист, это его работа мячи отбивать! А что он сделал для Родины?! Смех, да и только
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ArReal
1530547831
Начали выползать идиоты со всех щелей...
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тщмек 19
1530548100
у нас там какаят аномальная зона на Урале, то петицию за растрел сборной пишут, ваще какуют х..ню
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Kollljan
1530548411
Идиот.
Ответить
МВС
1530549333
Было бы,действительно,весело,если бы не было так грустно..Закончится мероприятие и наступит похмелье побед...
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ЮНик
1530549399
А житель Дурагона Жопкин не предложил учредить орден "За победу над Испанией"?
Ответить
Asbjorn
1530550140
началась шиза
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VVM1964
1530556233
" Это гриппом все вместе болеют, а с ума по одиночке сходят " - похоже Матроскин ошибался и ЧМ спровоцировал коллективное сумасшествие .
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Mazzola
1530556666
Ну да. А Черчесову сразу трижды героя. Совсем с ума сошли.
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