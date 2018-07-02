Житель Кургана создал петицию о присвоении Акинфееву звания Героя России

Житель Кургана Никита Жаткин создал петицию на сайте Change.org о присвоении звания Героя России голкиперу национальной сборной Игорю Акинфееву.

Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2018. В послематчевой серии 11-метровых ударов Акинфеев отразил два пенальти.

«Вратарь сборной России Игорь Акинфеев внес огромный вклад в победу в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании, героически защищая ворота. Уверен, что выдающиеся достижения вратаря нашей сборной достойны награды.

Победа воодушевила россиян болеть за наших футболистов. Пример Игоря может послужить хорошим образцом для подрастающего поколения. Я предлагаю присвоить Игорю Акинфееву звание Героя России», – написал Жаткин в своей петиции.

На данный момент петицию подписали 45 человек.