Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко – о выходе России в 1/4 финала: «Ничего особенного не произошло. Команда очень много работала»

Мутко – о выходе России в 1/4 финала: «Ничего особенного не произошло. Команда очень много работала»

2 июля 2018, 16:59
17

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко не считает выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира чем-то выдающимся.

«Считаю, что ничего особенного не произошло, потому что команда двигалась к этому и работала очень много. Я думаю, она заслужила выход в 1/4 финала.

Была огромная самоотдача, тактически сыграли грамотно, практически ничего не позволили создать испанцам. Все сделали правильно и порадовали болельщиков. Я очень горд за ребят», – сказал Мутко.

Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 и теперь в четвертьфинале сыграет против Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Испания Мутко Виталий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
woyser
1530540211
Оно спустилося с гор и готовит свою грудь для медальки.
Ответить
Freyk
1530540219
Закрыл бы ты свою варежку, иди строительством занимайся.
Ответить
KOLBIS
1530540448
Ну да ничего не произошло,мы же каждые четыре года выигрываем Евро и каждые четыре года ЧМ...е*б*тэ*ть
Ответить
Чикомас
1530540543
Дык его вроде попугая ловить отправили, который улетел от мамаевской жены...Поймал? Тогда иди строй замки из песка што ли.. Футбольный эксперт ***...
Ответить
yorgenbarenz
1530542806
Испанцы должны понимать,что россиянам выиграть у них-ничего особенного.Хорватам пора домой.Про вас мутко вообще промолчал.Зловещий знак....
Ответить
edw7777
1530543318
Заткнись. Уж ты-то все сделал для того, чтобы этого праздника не было. НЕ получилось.
Ответить
Усы Газаева
1530543942
да харе гнать мутный. Сам небось вздохнул с облегчением. При абсолютном отсутствии работы удалось так проскочить...Теперь можно и дальше ничего не делать.
Ответить
Ваятель
1530544413
Пока вас кормят футболом, вашу страну **** во ВСЕ щели вместе с её гражданами.....а вы тут радуйтесь проходу сборной ....недоумки!
Ответить
МВС
1530549582
У него никогда ничего особенного не происходит.как бы и с кем не играли.человек,жутко оторванный от реальности.несмотря на перечень своих чинов,получаемых знаемо как.
Ответить
yanedo
1530591958
более позорного матча я не видел чмошники дрожащие у своих ворот 120 минут я бы гордился ими если б даже они проиграли но бились как мужики . мне стыдно за страну и то ликующее стадо которое превозносит это откровенное позорище
Ответить
Главные новости
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
6
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
6
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+