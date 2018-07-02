Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко – о выходе России в 1/4 финала: «Ничего особенного не произошло. Команда очень много работала»

    Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко не считает выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира чем-то выдающимся.

    «Считаю, что ничего особенного не произошло, потому что команда двигалась к этому и работала очень много. Я думаю, она заслужила выход в 1/4 финала.

    Была огромная самоотдача, тактически сыграли грамотно, практически ничего не позволили создать испанцам. Все сделали правильно и порадовали болельщиков. Я очень горд за ребят», – сказал Мутко.

    Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 и теперь в четвертьфинале сыграет против Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2018 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 3 июля 2018, 07:25

      более позорного матча я не видел чмошники дрожащие у своих ворот 120 минут я бы гордился ими если б даже они проиграли но бились как мужики . мне стыдно за страну и то ликующее стадо которое превозносит это откровенное позорище

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 2 июля 2018, 21:08

      мудко всё так же мутит воду в ступе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 2 июля 2018, 19:39

      У него никогда ничего особенного не происходит.как бы и с кем не играли.человек,жутко оторванный от реальности.несмотря на перечень своих чинов,получаемых знаемо как.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 2 июля 2018, 19:25

      Ничего особенного?ты вообще футбол смотрел последние 32 года?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Ваятель 2 июля 2018, 18:13

      Пока вас кормят футболом, вашу страну **** во ВСЕ щели вместе с её гражданами.....а вы тут радуйтесь проходу сборной ....недоумки!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Ваятель 2 июля 2018, 18:24

      Я сам живу в России,и я с вами согласен! Как можно не видеть очевидного!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Ваятель 2 июля 2018, 21:26

      Ты не переживай за нашу страну! Сиди в своей и радуйся как ты замечательно живёшь!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Ragnar Viking 2 июля 2018, 21:28

      Ну если видишь - действуй! Или так пустословие в инете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 2 июля 2018, 18:05

      да харе гнать мутный. Сам небось вздохнул с облегчением. При абсолютном отсутствии работы удалось так проскочить...Теперь можно и дальше ничего не делать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 2 июля 2018, 17:55

      Заткнись. Уж ты-то все сделал для того, чтобы этого праздника не было. НЕ получилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 июля 2018, 17:46

      Испанцы должны понимать,что россиянам выиграть у них-ничего особенного.Хорватам пора домой.Про вас мутко вообще промолчал.Зловещий знак....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Рамир Невский 2 июля 2018, 17:30

      Мутко вообще лучше молчать....
      А так.... Славяне - вы лучшие!!!!! Я рад что мы в 1/4!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 2 июля 2018, 17:15

      Ну он бы еще сказал, что не сомневался, что Испанию пройдем! И для Кубка Мира мы тоже уже у себя местечко приготовили!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11