Мутко – о выходе России в 1/4 финала: «Ничего особенного не произошло. Команда очень много работала»

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко не считает выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира чем-то выдающимся.

«Считаю, что ничего особенного не произошло, потому что команда двигалась к этому и работала очень много. Я думаю, она заслужила выход в 1/4 финала.

Была огромная самоотдача, тактически сыграли грамотно, практически ничего не позволили создать испанцам. Все сделали правильно и порадовали болельщиков. Я очень горд за ребят», – сказал Мутко.

Вчера, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 и теперь в четвертьфинале сыграет против Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи.