Петер Шмейхель: «Нет слов. Я очень горжусь своей страной, сыном и всей сборной Дании»

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира.

В 1/8 финала турнира датчане уступили Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти), несмотря на два отбитых пенальти вратарем Каспером Шмейхелем в серии послематчевых пенальти.

«Нет слов. Очень горжусь своей страной, моим сыном, его товарищами по команде, всем персоналом и нашим фантастическим тренером сборной Аге Хареиде. Когда все слезы высохнут, мы поймем, как хорошо мы выступили», – написал Шмейхель на своей странице в твиттере под фото с маленьким Каспером.