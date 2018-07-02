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    Петер Шмейхель: «Нет слов. Я очень горжусь своей страной, сыном и всей сборной Дании»

    Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира.

    В 1/8 финала турнира датчане уступили Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти), несмотря на два отбитых пенальти вратарем Каспером Шмейхелем в серии послематчевых пенальти.

    «Нет слов. Очень горжусь своей страной, моим сыном, его товарищами по команде, всем персоналом и нашим фантастическим тренером сборной Аге Хареиде. Когда все слезы высохнут, мы поймем, как хорошо мы выступили», – написал Шмейхель на своей странице в твиттере под фото с маленьким Каспером.

    Источник: Twitter

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    02.07.2018 14:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 08:47

      Редко так бывает что отец и сын являются вратарями высокого класса.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 3 июля 2018, 07:36

      Дания - хорошая команда. Жаль только, слабое нападение, а то не хуже хорватов бы смотрелись и играли в более атакующий футбол.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 июля 2018, 18:52

      болел за датчан,держа в уме 1/4 финала - они были бы более проходимы,чем хорваты...

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 2 июля 2018, 16:32

      Каспер крут! Ключевые игроки к сожалению поймали мандраж! Датчане хороши, но по мне, дальше должны идти Хорваты!)

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 июля 2018, 15:27

      Очень жаль Данию , но Хорваты были тоже достойны пройти дальше !

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июля 2018, 14:47

      Каспер красава он Данию мала- мала дальше не протощил

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 2 июля 2018, 14:35

      Заслуживали проход дальше.

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 июля 2018, 14:29

      Каспер с играл отменно! Вообще прошли две игры-близнецы))

      2
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