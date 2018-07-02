Боккетти – сборной России: «Молодцы, ребята! Браво!»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поздравил сборную России с победой над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Он сделал это на русском языке.
«Молодцы, ребята! Браво!» – написал Боккетти в инстаграме.
Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.
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Источник: Instagram