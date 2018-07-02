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    Боккетти – сборной России: «Молодцы, ребята! Браво!»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поздравил сборную России с победой над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Он сделал это на русском языке.

    «Молодцы, ребята! Браво!» – написал Боккетти в инстаграме.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

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    Источник: Instagram

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    02.07.2018 07:20
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