ЧМ-2018. Хорватия прошла в серии пенальти датчан

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 встретились сборные Хорватии и Дании. В первые пять минут матча команды обменялись голами, но затем взятиями ворот не отметились. В дополнительное время хорваты не реализовали пенальти.

В серии 11-метровых ударов победа досталась балканцам, которые в 1/4 сыграют против сборной России.

Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

Хорватия – Дания – 1:1 (1:1; 0:0: 0:0; 3:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – М. Йоргенсен, 1; 1:1 – Манджукич, 4.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич, 81), Ловрен, Вида, Ракитич, Брозович (Ковачич, 71), Модрич, Перишич (Крамарич, 97), Ребич, Манджукич (Бадель, 108).

Дания: Шмейхель, Далсгор, Кнудсен, Кристенсен (Шоне, 46), Кьер, Йоргенсен, Эриксен, Делейни (Крон-Дели, 98), Брайтвайт (Систо, 106), Корнелиус (Н. Йоргенсен, 66), Поульсен.

Предупреждения: нет – М. Йоргенсен, 115.

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