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    ЧМ-2018. Хорватия прошла в серии пенальти датчан

    В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 встретились сборные Хорватии и Дании. В первые пять минут матча команды обменялись голами, но затем взятиями ворот не отметились. В дополнительное время хорваты не реализовали пенальти.

    В серии 11-метровых ударов победа досталась балканцам, которые в 1/4 сыграют против сборной России.

    Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

    Хорватия – Дания – 1:1 (1:1; 0:0: 0:0; 3:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – М. Йоргенсен, 1; 1:1 – Манджукич, 4.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич, 81), Ловрен, Вида, Ракитич, Брозович (Ковачич, 71), Модрич, Перишич (Крамарич, 97), Ребич, Манджукич (Бадель, 108).

    Дания: Шмейхель, Далсгор, Кнудсен, Кристенсен (Шоне, 46), Кьер, Йоргенсен, Эриксен, Делейни (Крон-Дели, 98), Брайтвайт (Систо, 106), Корнелиус (Н. Йоргенсен, 66), Поульсен.

    Предупреждения: нет – М. Йоргенсен, 115.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 23:46
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:03

      Все могло повернуться в любую сторону. Брольше повезло хорватам. С ними играть будет трудней чем с Испанией.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июля 2018, 04:45

      Ждать в играх плей-офф голевой феерии нет смысла.Команды в большинстве своём играют с большой оглядкой на свои ворота.Поэтому и получился такой матч.Напряжение до последней секунды при небольшом количестве голевых моментов.Ну а серия пенальти стала триллером для всех любителей футбола.Вратари показали свой класс!Хорваты,на мой взгляд,заслуженно идут дальше.Этот состав похоже поёт свою "лебединую" песню и в таком сочетании мы хорватов больше не увидим.Им предстоит смена поколений.Поэтому игроки будут стараться выжать из себя максимум .Сборной России будет очень непросто играть с югославами.С ними у нас всегда была напряжёнка...Будем думать что Стас и Ко выберет правильный план на игру.Хорватов с победой ,а нам удачи в четвертьфинале!

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Krossmen73 2 июля 2018, 06:02

      А как быть с игрой Франция-Аргентина 4-3? Без серии пенальти.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Krossmen73 2 июля 2018, 07:24

      Но Франция с Аргентиной показали совсем другой футбол и тактику. Тут уж кто что выбирает, но большинство осторожничают, заботясь больше о защите своих ворот.

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > prezent2017 2 июля 2018, 18:59

      Я же на писал что "в большинстве своём".Матч французов с Аргентиной конечно стоит особняком.Команды показали очень результативную игру.Но в остальном другие стараются забить и сушить игру.Ставки слишком велики.Даже сегодняшние бразильцы после гола Неймара убивали игру не давая мексиканцам что либо сделать.А в конце просто поймали мексиканцев на контратаке добив их.

      0
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 2 июля 2018, 01:36

      Россия -самая сильная страна, лучше всех! СПКН всем!

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 июля 2018, 00:23

      Из датчан сочувствую только Шмейхелю и его отцу. Остальные после их договорняка с Францией сочувствия не вызывают.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 июля 2018, 00:20

      Мир менятся... Если танковый биатлон, битва стальных птиц в небе, игра престолов, живые анимашки - всё становится культом и смыслом жизни сгнившего мира...То Победа России на ЧМ становится реальностью. Мы живые -и настоящие!!! РОССИЯ!!!
      ХА!

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 июля 2018, 00:19

      Красивая была игра! Обе команды молодцы! Хорватия оказалась сильней!

      4
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 2 июля 2018, 00:09

      Дания достойно выглядела, играла лучше России точно.
      Соотношение ударов 12- 14. Цепкая команда.

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > ROMAN63new 2 июля 2018, 00:19

      Лучше России они не играли, а выглядели, потому что у них был другой соперник. Если бы они так играли с Испанией, проиграли бы в основное время. Ну а Хорватия разочаровала, хоть и прошла. Надо было включать скорости во втором тайме. Делать ставку на дополнительное время и позиционную ошибку датчан было слишком рискованно. И справедливо то, что за эту странную тактику хорваты поплатились незабитым пенальти Модрича. Как, впрочем, справедлив и окончательный итог, потому что Хорватия все же сильнее Дании.

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Вомбат 2 июля 2018, 00:23

      Хорватия имеет потенциал. Только ей предстоит проиграть в следующем матче. Так устроен календарь.

      1
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 2 июля 2018, 00:04

      Хорватия уже в полуфинале,если только...

      -3
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 2 июля 2018, 00:04

      "немцы, испанцы, португальцы, аргентинцы уже уехали, вот бы ещё уехали бразильцы, французы, англичане, жаль хорваты остались"....
      И тогда мы легко станем чемпионами слабейших, объявив себя чемпионами сильнейших.

      2
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      Рейтинг: +276

      Black77718 2 июля 2018, 00:02

      Значит в полуфинале в любом случае будет кто то из нас,приятно что это та сборная которая помогла сделать России полуфинал Евро 2008,помогла тогда отобраться туда.Лучше им в случае чего быть в полуфинале,чем датчанам.

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