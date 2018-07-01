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ЧМ-2018. Хорватия прошла в серии пенальти датчан

1 июля 2018, 23:46
41

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 встретились сборные Хорватии и Дании. В первые пять минут матча команды обменялись голами, но затем взятиями ворот не отметились. В дополнительное время хорваты не реализовали пенальти.

В серии 11-метровых ударов победа досталась балканцам, которые в 1/4 сыграют против сборной России.

Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

Хорватия – Дания – 1:1 (1:1; 0:0: 0:0; 3:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – М. Йоргенсен, 1; 1:1 – Манджукич, 4.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич, 81), Ловрен, Вида, Ракитич, Брозович (Ковачич, 71), Модрич, Перишич (Крамарич, 97), Ребич, Манджукич (Бадель, 108).

Дания: Шмейхель, Далсгор, Кнудсен, Кристенсен (Шоне, 46), Кьер, Йоргенсен, Эриксен, Делейни (Крон-Дели, 98), Брайтвайт (Систо, 106), Корнелиус (Н. Йоргенсен, 66), Поульсен.

Предупреждения: нет – М. Йоргенсен, 115.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Дания Хорватия Россия
Комментарии (41)
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САНЁК17
1530478100
Я бы сказал что Хорваты проскочили,не могут бит пенальти
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VVM1964
1530478185
Датчане - лохи . Сегодня Хорваты были не похожи на себя , надо было их брать тепленькими.
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Рубик Докоян
1530478281
Оба вратаря красавцы, чего не скажешь про бьющих пенальти. Ну что же, хорваты так хорваты. Но с ними нынешняя тактика вряд ли нам принесёт успех. Надо что-то будет придумать более убедительное в игре.
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Danish Dynamite
1530478782
Мы провели отличный матч. Едва не выбили фаворита, выглядели лучше. К сожалению, Каспер не всесилен, хоть он и один из лучших киперов. Не стыдно. Дания - молодцы. Надеюсь, когда-нибудь снова будет чисто скандинавской, без полукровок. Образца-2002.
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Black77718
1530478951
Значит в полуфинале в любом случае будет кто то из нас,приятно что это та сборная которая помогла сделать России полуфинал Евро 2008,помогла тогда отобраться туда.Лучше им в случае чего быть в полуфинале,чем датчанам.
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Ragnar Viking
1530479096
Хорватия уже в полуфинале,если только...
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ROMAN63new
1530479392
Дания достойно выглядела, играла лучше России точно. Соотношение ударов 12- 14. Цепкая команда.
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Almazovich
1530479998
Красивая была игра! Обе команды молодцы! Хорватия оказалась сильней!
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Патронташ
1530480215
Из датчан сочувствую только Шмейхелю и его отцу. Остальные после их договорняка с Францией сочувствия не вызывают.
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Krossmen73
1530495950
Ждать в играх плей-офф голевой феерии нет смысла.Команды в большинстве своём играют с большой оглядкой на свои ворота.Поэтому и получился такой матч.Напряжение до последней секунды при небольшом количестве голевых моментов.Ну а серия пенальти стала триллером для всех любителей футбола.Вратари показали свой класс!Хорваты,на мой взгляд,заслуженно идут дальше.Этот состав похоже поёт свою "лебединую" песню и в таком сочетании мы хорватов больше не увидим.Им предстоит смена поколений.Поэтому игроки будут стараться выжать из себя максимум .Сборной России будет очень непросто играть с югославами.С ними у нас всегда была напряжёнка...Будем думать что Стас и Ко выберет правильный план на игру.Хорватов с победой ,а нам удачи в четвертьфинале!
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