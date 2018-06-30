Модрич: «Пришло время Хорватии попасть в тройку призеров чемпионата мира»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от выступления команды на текущем чемпионате мира-2018. Представитель «Реала» рассчитывает попасть в призеры.

«Это важный для нас матч. Мы прекрасно играли в группе, можем гордиться этим, но завтрашний матч заставляет забыть все, что было раньше.

Пришло время, чтобы наше поколение повторило результат 1998 года. Мы способны на это, доказали это своим выступление в группе. Если завтра будем одной командой, нам удастся преодолеть первый раунд плей-офф», – сказал игрок.

В 1998 году хорваты на чемпионате мира во Франции стали третьими.