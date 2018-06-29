Инфантино: «Чемпионат мира-2018 меняет восприятие России на Западе»

Президент ФИФА Джанни Инфантино связал проведение чемпионата мира-2018 в России с геополитической ситуацией. Функционер считает организацию соревнования фантастической.

«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе.

Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой. Праздник в России стал праздником всего мира», – сказал швейцарец.

Турнир завершится 15 июля.