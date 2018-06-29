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  • Инфантино: «Чемпионат мира-2018 меняет восприятие России на Западе»

Инфантино: «Чемпионат мира-2018 меняет восприятие России на Западе»

29 июня 2018, 17:13
3

Президент ФИФА Джанни Инфантино связал проведение чемпионата мира-2018 в России с геополитической ситуацией. Функционер считает организацию соревнования фантастической.

«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе.

Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой. Праздник в России стал праздником всего мира», – сказал швейцарец.

Турнир завершится 15 июля.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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Blossiya
1530293780
Ну меня тоже не очень-то интересуют проблемы людей (пенсии там, рост ЖКХ, нарушения прав человека и прочее), когда я как турист приезжаю в какую-нибудь страну... Не портить же себе отдых, поэтому наслаждаюсь внешними атрибутами ( природой, погодой, архитектурой и т.д.) Так что понятно.
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Тибер
1530302706
Мы за мир во всем мире! И за честную игру! )))))
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FanatSerj
1530307256
да уж порвали все шаблоны, причем не только западу, но и себе, не ожидал такого праздника среди простых обычных людей.
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