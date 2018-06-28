Болельщики Южной Кореи создали петицию. Они не хотят, чтобы Сон служил в армии

Болельщики Южной Кореи создали петицию после вылета команды с чемпионата мира-2018. Они требуют освободить полузащитника Сона Хонг-Мина от воинской повинности, сообщает Korea Herald.

В Южной Корее все мужчины до 28 лет обязаны два года отслужить в армии. Освобождение от воинской повинности можно получить по состоянию здоровья или по достижении успехов в спорте.

Петицию создали в воскресенье. К вечеру четверга проголосовавших около 2,5 тысяч. Президент Южной Кореи обещал рассматривать все петиции, которые наберут более 200 тысяч подписей за месяц.