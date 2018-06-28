Перед приездом сборной Аргентины в Казани рядом с граффити Роналду нарисуют Месси

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что рядом с граффити нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в Казани в ближайшее время будет нарисован форвард Аргентины Лионель Месси.

На днях «альбиселесте» прибудут в Казань на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Францией. Они будут проживать в гостинице, окна которой выходят на граффити с Роналду.

– Вы же вчера звонили по поводу портрета Роналду, вот и было принято решение (усмехается).

– Чья это идея?

– Скажем так, наша.

– Успеете до приезда сборной Аргентины?

– Да, все сделаем. Все будет хорошо.

– У Месси окна будут выходить на эту стену?

– Интересные вы вопросы задаете, но они не по адресу. Вы же прекрасно знаете, что Месси недоступен для обычных людей. Поэтому сказать, куда будут выходить окна его номера, я не могу.