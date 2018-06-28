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  • Перед приездом сборной Аргентины в Казани рядом с граффити Роналду нарисуют Месси

Перед приездом сборной Аргентины в Казани рядом с граффити Роналду нарисуют Месси

28 июня 2018, 15:47
6

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что рядом с граффити нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в Казани в ближайшее время будет нарисован форвард Аргентины Лионель Месси.

На днях «альбиселесте» прибудут в Казань на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Францией. Они будут проживать в гостинице, окна которой выходят на граффити с Роналду.

– Вы же вчера звонили по поводу портрета Роналду, вот и было принято решение (усмехается).

– Чья это идея?

– Скажем так, наша.

– Успеете до приезда сборной Аргентины?

– Да, все сделаем. Все будет хорошо.

– У Месси окна будут выходить на эту стену?

– Интересные вы вопросы задаете, но они не по адресу. Вы же прекрасно знаете, что Месси недоступен для обычных людей. Поэтому сказать, куда будут выходить окна его номера, я не могу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Франция Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Тибер
1530193214
Сразу видно где чьи болельщики будут )))))
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KOLBIS
1530194955
Выйду на улицу,гляну на село Лео моргает и мне весело...
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Shak71
1530200652
Просто интересно, что в Казани нет нормальных отелей, судя по фото это на общагу больше смахивает)) Графити самое дорогое в нем я так понимаю)
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Антибиотик
1530203490
Что это за сарай?
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kolbaser105
1530208051
Возле ж/д путей.
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zigbert
1530210206
Художник постарался.
Ответить
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