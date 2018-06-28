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Шмейхель: «Неймар бесполезен. Ему нужен отдых»

28 июня 2018, 13:33
12

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал выступление нападающего Бразилии Неймара на чемпионате мира-2018, в частности, в матче третьего тура группового раунда с Сербией (2:0).

«У Бразилии до сих пор есть проблема с Неймаром, который сейчас является самым дорогим футболистом в мире. Он до сих пор пытается поразить всех своими навыками, но вчера у него было несколько моментов, которые он упустил. В игре с Сербией он стал проблемой.

Бразильские футболисты думают, что игра будет решена, если они отдадут мяч Неймару и он сделает что-то. Они действительно находят его передачей, но Неймар не делает ничего полезного. Я думаю, ему нужен небольшой отдых. Он не до конца восстановился после травмы и не достиг своего обычного высокого уровня. Мне понравилась работа арбитра, который не реагировал на падения Неймара», – сказал Шмейхель.

На групповом этапе ЧМ-2018 Неймар провел три встречи, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Источник: RT
Чемпионат мира Бразилия Неймар
Комментарии (12)
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KOLBIS
1530182549
Долой лапшеобразного...
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Cherembas
1530184891
дрищь.выносливости нет вот и всё
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Sterh
1530185197
Все по делу.
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Тибер
1530185504
Футбол игра командная! Одному не всегда получается дотащить! Его могут прикрыть.
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SERGEI12345
1530187665
+++
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Мария Мария
1530188793
мне очень нравилась его мастерская игра раньше, но...увы.... я уверена, что все спортсмены, которые начинают сниматься в рекламах и т.п. теряют навыки и мастерство...примеров масса. а вообще-то может я и ошибаюсь, но складывается впечатление что он не поиграть пришел, а поработать на камеру (слезы эти нелепые) ну типа фейсом торгует
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серега кашин
1530189211
так то он отчасти прав у неймара слишком много бабских понтов, а толку их игре не помогает
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Мария Мария
1530189365
филер в верхней губе мешает....тянет парня вниз)))))
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Cules2013
1530189696
В общем-то Шмейхель прав, но такие высказывания не делают ему чести. Никому не делают. Это классика жанра: сегодня ты говоришь, что Неймар дно, а "завтра" он тебе в очной встрече парочку мячей положит. Шмейхель за своей игрой должен следить, уверен, что в 1/8 ему не раз придётся свою команду выручать. Вот так пусть показывает свою удаль, а не в бла-бла-бла в СМИ, т.к. это тоже вид пиара, как и у Неймара.
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zigbert
1530206939
Артистично падать он научился.
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