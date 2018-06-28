Шмейхель: «Неймар бесполезен. Ему нужен отдых»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал выступление нападающего Бразилии Неймара на чемпионате мира-2018, в частности, в матче третьего тура группового раунда с Сербией (2:0).

«У Бразилии до сих пор есть проблема с Неймаром, который сейчас является самым дорогим футболистом в мире. Он до сих пор пытается поразить всех своими навыками, но вчера у него было несколько моментов, которые он упустил. В игре с Сербией он стал проблемой.

Бразильские футболисты думают, что игра будет решена, если они отдадут мяч Неймару и он сделает что-то. Они действительно находят его передачей, но Неймар не делает ничего полезного. Я думаю, ему нужен небольшой отдых. Он не до конца восстановился после травмы и не достиг своего обычного высокого уровня. Мне понравилась работа арбитра, который не реагировал на падения Неймара», – сказал Шмейхель.

На групповом этапе ЧМ-2018 Неймар провел три встречи, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.