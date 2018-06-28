Сборная Германии – болельщикам: «В спорте бывают и поражения. Нужно признавать, если соперник был сильнее»

Пресс-служба сборной Германии обратилась от имени команды к немецким болельщикам после вылета с чемпионата мира-2018.

«Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, мы многое запланировали. Как бы горько это не звучало, но мы заслужили этот вылет. Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах в России. В 2014 году в Рио мы праздновали вместе. Но в спорте бывают и поражения, нужно признавать, если соперник был сильнее. Мы поздравляем Мексику и Швецию с выходом их группы. И сборную Кореи со вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!» – говорится в сообщении.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Южной Кореи и Германии, завершился со счетом 2:0. После этой игры немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.