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  • Сборная Германии – болельщикам: «В спорте бывают и поражения. Нужно признавать, если соперник был сильнее»

Сборная Германии – болельщикам: «В спорте бывают и поражения. Нужно признавать, если соперник был сильнее»

28 июня 2018, 11:35
8

Пресс-служба сборной Германии обратилась от имени команды к немецким болельщикам после вылета с чемпионата мира-2018.

«Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, мы многое запланировали. Как бы горько это не звучало, но мы заслужили этот вылет. Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах в России. В 2014 году в Рио мы праздновали вместе. Но в спорте бывают и поражения, нужно признавать, если соперник был сильнее. Мы поздравляем Мексику и Швецию с выходом их группы. И сборную Кореи со вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!» – говорится в сообщении.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Южной Кореи и Германии, завершился со счетом 2:0. После этой игры немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Германия
Комментарии (8)
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Dino005
1530175069
Я в Шоке!
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multiscan
1530175209
Это когда сборная Южной Кореи стала сильнее германской? Только вчера.
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zatonn
1530177166
За поражениями приходят победы. Верим в команду! Хоть и горько на душе...
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Сержтир
1530180725
Увы это была самая слабая команда Германии за все чемпионаты Мира и Европы,и результаты это подтверждают.
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SmilingDevil
1530180757
Пиз*ят и не стесняются...Намерено слили турнир и рассказывают сказки. Ладно первые два матча так себе...Но в важнейшим матче против Ю.Кореи когда нужно было забивать как можно больше и выигрывать, вообще решили в футбол не играть, а так по полю походить и спокойно отправится домой
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Alemann
1530180791
Перевод сознательно исказили? Там ни слова про силу соперника. Сказано "нужно признавать, как бы горько это не было".
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yorgenbarenz
1530190485
По старым книгам, русские и немцы-большая родня.На Родину приехали,немчюра?)Как под копирку сборной России стали!))Та же вальяжность,медлительность(что,мы этот колхоз не обыграем?)против слабого соперника,потеря концентрации у форвардов.В конце,как водится-паника,отсутствие командной мысли и авантюризм в обороне.
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