Тренер Бурова: «За Семаком перешла бы не только в «Зенит», но и в ПФЛ»

Тренер по реабилитации Мария Бурова, ранее сменившая «Уфу» на «Зенит», прокомментировала переход, обусловив его фигурой главного тренера Сергея Семака.

«Мне очень приятно, что я могу быть полезной в тренерском штабе Сергея Семака. Это уникальный человек. Он предложил перейти в «Зенит», я согласилась. Не раздумывая. Причем могла бы сделать это, даже не дослушав его фразы до места «куда». Если бы речь шла о втором дивизионе — тоже пошла бы. Я человек идейный. Мне важна наполненность пространства вокруг.

Но работать именно в Петербурге будет очень интересно. Самый высокий уровень, как я это называю. Понимаю, что от меня будут ждать результата, и ты в своей пусть и малюсенькой области должен его обеспечить», – сказала женщина.

Семак вывел «Уфу» в Лигу Европы.