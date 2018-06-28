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  • Тренер Бурова: «За Семаком перешла бы не только в «Зенит», но и в ПФЛ»

Тренер Бурова: «За Семаком перешла бы не только в «Зенит», но и в ПФЛ»

28 июня 2018, 00:06
18

Тренер по реабилитации Мария Бурова, ранее сменившая «Уфу» на «Зенит», прокомментировала переход, обусловив его фигурой главного тренера Сергея Семака.

«Мне очень приятно, что я могу быть полезной в тренерском штабе Сергея Семака. Это уникальный человек. Он предложил перейти в «Зенит», я согласилась. Не раздумывая. Причем могла бы сделать это, даже не дослушав его фразы до места «куда». Если бы речь шла о втором дивизионе — тоже пошла бы. Я человек идейный. Мне важна наполненность пространства вокруг.

Но работать именно в Петербурге будет очень интересно. Самый высокий уровень, как я это называю. Понимаю, что от меня будут ждать результата, и ты в своей пусть и малюсенькой области должен его обеспечить», – сказала женщина.

Семак вывел «Уфу» в Лигу Европы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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KOLBIS
1530134731
Как сказал бы герой О.Басилашвили:"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"...
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Путник 13
1530156899
Здорово когда в клубе собирается идейная и дружная команда тренеров и футболистов ...Тренеры есть ..осталось только футболистов выбрать ..и отсеять лишнее..
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Рубик Докоян
1530159340
Вспомнились слова припева из песни "11 маршрут", которую пел Анатолий Королёв ( светлая ему память ) --- А я такой, что за тобою. Могу пойти в любую даль...Хорошим специалистам мы всегда рады ( а она профи в своём деле )
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Garrincha58
1530163080
одно бла бла бла
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САДЫЧОК
1530168970
кумовство на лицо !
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ItalianFootball
1530169765
Интрига! или не - интрижка)
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prezent2017
1530186746
Неплохо Семак наполняет ее пространство.
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Чикомас
1530194985
За Семаком пойдут....
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Вомбат
1530203583
Это та, которую Орлов назвал уважаемой блондинкой? Да, похоже, именно ее. Брюнетка про наполненность пространства вокруг так сказать не сможет.
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тщмек 19
1530209251
трех-яйцовый альфа-самец
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