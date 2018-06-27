Хедира: «Знали, что у нас есть проблемы»

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира после матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 против Южной Кореи (0:2) прокомментировал невыход своей команды в плей-офф.

«На этом чемпионате ни в одной из трех встреч мы не смогли показать хорошей игры. Очень печальный момент. Со шведами мы играли неплохо, но играли неуверенно и не так расковано, как могли бы. Не хватало лeгкости. В этот раз после забитого мяча Корея нас почти не беспокоила. Соперник хорошо на нас настроился.

Мы знали о своих проблемах. Пропускали много, не хватало сыгранности. Последние 12 лет мы доходили как минимум до полуфинала. Возможно, это сыграло с нами злую шутку: мы были слишком уверены в себе.

Каждый из нашей команды где-то недоработал, в том числе и я сыграл ниже своего уровня. Поэтому мы заслуженно едем домой. Не знаю, самоуверенность ли это. Все видели, что мы играли плохо. Во многих моментах соперник был мотивированнее. Мы не смогли изменить свой настрой по по ходу турнира», – сказал хавбек.

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