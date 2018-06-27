Более 14 миллионов пассажиров мосметро посмотрели прямые трансляции матчей ЧМ-2018

Более 14 миллионов пассажиров посмотрели прямые трансляции матчей чемпионата мира-2018 в поездах московского метро.

«Более 14 миллионов пассажиров метро посмотрели прямые трансляции более 30 матчей. Поезда, оснащенные дисплеями, курсируют по всем линиям, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Мы первыми в мире сделали трансляции матчей чемпионата мира в вагонах метрополитена, и любители футбола могут поддержать команды, пока едут до места назначения.

Однако подчеркну, что экраны были установлены прежде всего для онлайн-информирования пассажиров об изменениях в работе городского транспорта. Кроме оперативных сведений, на экраны выводят полезную пассажирскую информацию», – рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Игры в прямом эфире транслируют каждый день на 8720 экранах в 1896 вагонах метро. Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.