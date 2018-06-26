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  • Кузяев: «Сборная России опасается Испанию, как и любого другого соперника»

Кузяев: «Сборная России опасается Испанию, как и любого другого соперника»

26 июня 2018, 18:15
3

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что игроки национальной команды спокойно отреагировали на тот факт, что их соперником в 1/8 финала стала Испания. Хавбек отметил, что «красная фурия» – очень серьезный противник.

«То, что соперником по 1/8 финала чемпионата мира у нас будет сборная Испании, узнали только по возвращении в Москву. Отреагировали абсолютно нормально, потому что Испания и Португалия серьезные соперники и с каждой командой было бы непросто. Что касается оценки соперника, то скажу, что у команды прекрасная техника, великолепный контроль мяча. Конкретно еще не разбирали соперника, но в ближайшие дни обязательно изучим.

Конечно, как и любого другого соперника, мы опасаемся сборную Испании. Соперник очень серьезный, поэтому будем готовиться тщательно, и надеюсь, что в игре мы сможем показать нашу готовность. Понятно, что встреча будет отличаться от товарищеского матча, который мы играли в ноябре в Санкт-Петербурге (3:3). Во-первых, та встреча была только товарищеской, а во-вторых, мы играем уже немножко по другой тактике.

Думаю, что отсутствие опыта игр в плей-офф чемпионата мира должно компенсироваться поддержкой трибун. В первой игре против команды Садовской Аравии они гнали нас вперед, и если все будет точно так же, то это станет для нас огромным плюсом в матче с испанцами.

Не сказал бы, что команда Уругвая переиграла нас вчистую. Где-то мы ошиблись, и соперник этим воспользовался, но ребята старались, выкладывались. Можно сказать, что фортуна вчера от нас отвернулась. От поражения уже отошли, так как цель выполнена, и мы вышли в 1/8 финала. Нет времени расстраиваться и вспоминать. Да, конечно нужно проанализировать матч, но думать в негативном ключе не стоит. Нужно готовиться к следующему матчу, а если говорить про моральное состояние команды, то оно находится на хорошем уровне», – сказал Кузяев.

Матч Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Испания Кузяев Далер
Комментарии (3)
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a-rakhmatov
1530028083
Очень надеемся что произойдет чудо и наша сборная победит испанцев вопреки логики и критики многих аналитиков.....удачи нашей команде!!!
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KOLBIS
1530030279
Даже Панаму...
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vitvik
1530032477
Десять лет назад, в Чемпионате Европы, результатом выступлений в котором мы все гордимся - проиграли только два матча, оба вдребезги, одной и той же команде. Чё бояться какую-то Испанию?
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