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    Бирхофф – о конфликте со сборной Швеции: «Это не наш стиль»

    Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф раскритиковал менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря сборной Германии Ули Фойгта, чье поведение после матча чемпионата мира-2018 Германия – Швеция (2:1), вызвало возбуждение дисциплинарного дела в ФИФА.

    «Этого не должно было произойти. Это не наш стиль, главными принципами которого является честная игра и спортивное мастерство», – заявил Бирхофф.

    Напомним, после забитого на последних секундах гола Тони Кроосом, сотрудники сборной слишком бурно отметили этот успех, подбежав к скамейке запасных соперника. Это привело к стычке с представителями Швеции.

    Позже представители сборной Германии и Немецкий футбольный союз принесли свои извинения.

    Источник: Bild

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    26.06.2018 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:13

      Во время штрафного я сказал: Ну что решишь ? ) И он забил )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июня 2018, 10:08

      Очень рьяно дядечка хлопал вначале, скорее всего ответ на предыдущую провакацию, которая не попала на экраны.

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