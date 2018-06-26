Бирхофф – о конфликте со сборной Швеции: «Это не наш стиль»

Во время штрафного я сказал: Ну что решишь ? ) И он забил )))
Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф раскритиковал менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря сборной Германии Ули Фойгта, чье поведение после матча чемпионата мира-2018 Германия – Швеция (2:1), вызвало возбуждение дисциплинарного дела в ФИФА.
«Этого не должно было произойти. Это не наш стиль, главными принципами которого является честная игра и спортивное мастерство», – заявил Бирхофф.
Напомним, после забитого на последних секундах гола Тони Кроосом, сотрудники сборной слишком бурно отметили этот успех, подбежав к скамейке запасных соперника. Это привело к стычке с представителями Швеции.
Позже представители сборной Германии и Немецкий футбольный союз принесли свои извинения.
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— Gilles (@GrimandiTweets) 23 июня 2018 г.