В ФИФА рассмотрят поведение Германии после победного гола Крооса

В ФИФА рассмотрят дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии за празднование гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Швеции (2:1), сообщает Reuters.

Менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ульрих Фойгт после забитого на последних секундах гола Тони Кроосом, слишком бурно отметили этот успех, подбежав к скамейке запасных соперника. Это привело к стычке с представителями Швеции.

Позже представители сборной Германии и Немецкий футбольный союз принесли свои извинения.