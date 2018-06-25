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    В ФИФА рассмотрят поведение Германии после победного гола Крооса

    В ФИФА рассмотрят дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии за празднование гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Швеции (2:1), сообщает Reuters.

    Менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ульрих Фойгт после забитого на последних секундах гола Тони Кроосом, слишком бурно отметили этот успех, подбежав к скамейке запасных соперника. Это привело к стычке с представителями Швеции.

    Позже представители сборной Германии и Немецкий футбольный союз принесли свои извинения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 08:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 25 июня 2018, 15:39

      Не спортивно повели себя, конечно. Да что там не спортивно, скажем прямо - по хамски!

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 25 июня 2018, 14:31

      Матч условно - продажный! Пенальти был, и если бы его забили, немцы уже собрали бы чемоданы домой. Потом добавили ОФИГЕННОЕ количество минут!!! Деньги и рейтинги без Германии сильно подкосили бы ВСЕ заинтересованные структуры, вплоть до ставок... Потому тихой сапой судья ПРИВЁЛ немцев (и чиновников с криминалом от футбола) к победе! А честь по чести, шведы со счётом 2-1 должны были завершать матч. Кстати, немцы ДООХЛЫЫЕЕ.... Сборная под замену!!! Время пришло!!!

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Правдоруб100 25 июня 2018, 15:35

      Есть такое выражение "Матч длится 90 минут!", которое имеет безусловно не буквальное значение, а говорит о том, что необходимо сражаться за результат до финального свистка арбитра.
      Я сам за шведов болел, но стоит признать, что они сами себе "привезли" этот гол, а немцы эту победу заслужили своей бескомпромиссной борьбой на всех участках поля, особенно в концовке матча.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 13:43

      Конечно нельзя так проявлять свои эмоции ,это могло привести к серьезному инциденту. Хорошо что принесли свои извинения.

      2
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      Рейтинг: +2

      Lokomotiv_10 25 июня 2018, 11:37

      Пипец, вы тут нытики все, пенальти-пенальти, шведы вообще нихрена победы не заслужили

      -3
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      Рейтинг: +2

      Lokomotiv_10 25 июня 2018, 11:36

      Все правильно сделали, шведы - бездарность, 90 минут в своей штрафной всей командой

      -3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 25 июня 2018, 10:50

      Забавно.явный не назначенный пенальти их совсем не интересует..подумаешь..то,что арбитры прибавляют дикое количество дополнительных минут,не понятно за что,тоже никого там не трогает..а вот этот важнейший момент игры привлёк их внимание..непредвзятостью тут не пахнет.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 09:26

      Когда видеопросмотры будут иметь обязательный, а не рекомендательный характер для главного арбитра, тогда "свистуны" не будут "ломать" игру. Надо чётко определить технический и методический регламент видеопросмотров. Они должны быть по подсказке видеоарбитра и по требованию представителей обеих команд. Допустим тренера и капитана команды. Как это уже давно делается в других игровых командных видах спорта и не только.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 июня 2018, 09:18

      Посмотрел бы я на их лица, если бы в тот день Германия поехала собирать вещи.

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      Рейтинг: +374

      Mazzola 25 июня 2018, 09:13

      Немецкие гейские выходки. Эвропа, х.ле...

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 25 июня 2018, 09:09

      Эмоции через край!

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