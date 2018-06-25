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  • В ФИФА рассмотрят поведение Германии после победного гола Крооса

В ФИФА рассмотрят поведение Германии после победного гола Крооса

25 июня 2018, 08:48
13

В ФИФА рассмотрят дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии за празднование гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Швеции (2:1), сообщает Reuters.

Менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ульрих Фойгт после забитого на последних секундах гола Тони Кроосом, слишком бурно отметили этот успех, подбежав к скамейке запасных соперника. Это привело к стычке с представителями Швеции.

Позже представители сборной Германии и Немецкий футбольный союз принесли свои извинения.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Германия Швеция
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Добрый Бобер
1529906984
Эмоции через край!
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Mazzola
1529907229
Немецкие гейские выходки. Эвропа, х.ле...
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bset
1529907523
Посмотрел бы я на их лица, если бы в тот день Германия поехала собирать вещи.
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Рубик Докоян
1529907993
Когда видеопросмотры будут иметь обязательный, а не рекомендательный характер для главного арбитра, тогда "свистуны" не будут "ломать" игру. Надо чётко определить технический и методический регламент видеопросмотров. Они должны быть по подсказке видеоарбитра и по требованию представителей обеих команд. Допустим тренера и капитана команды. Как это уже давно делается в других игровых командных видах спорта и не только.
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Vladarg
1529913054
Забавно.явный не назначенный пенальти их совсем не интересует..подумаешь..то,что арбитры прибавляют дикое количество дополнительных минут,не понятно за что,тоже никого там не трогает..а вот этот важнейший момент игры привлёк их внимание..непредвзятостью тут не пахнет.
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Lokomotiv_10
1529915782
Все правильно сделали, шведы - бездарность, 90 минут в своей штрафной всей командой
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Lokomotiv_10
1529915861
Пипец, вы тут нытики все, пенальти-пенальти, шведы вообще нихрена победы не заслужили
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zigbert
1529923403
Конечно нельзя так проявлять свои эмоции ,это могло привести к серьезному инциденту. Хорошо что принесли свои извинения.
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Правдоруб100
1529926276
Матч условно - продажный! Пенальти был, и если бы его забили, немцы уже собрали бы чемоданы домой. Потом добавили ОФИГЕННОЕ количество минут!!! Деньги и рейтинги без Германии сильно подкосили бы ВСЕ заинтересованные структуры, вплоть до ставок... Потому тихой сапой судья ПРИВЁЛ немцев (и чиновников с криминалом от футбола) к победе! А честь по чести, шведы со счётом 2-1 должны были завершать матч. Кстати, немцы ДООХЛЫЫЕЕ.... Сборная под замену!!! Время пришло!!!
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Bivaliy67
1529930352
Не спортивно повели себя, конечно. Да что там не спортивно, скажем прямо - по хамски!
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