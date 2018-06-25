Федун: «Футбольная Россия встает с колен»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал ЧМ-2018 лучшим в истории турниром.

«А что стране дают театры, кино? У нас более 20 миллионов в стране активно болеют — за нашу сборную и за футбол. Фактически миллион в него играют. И это количество должно удвоиться. Тогда наш футбол будет и дальше развиваться. Чемпионат мира сделал в этом направлении гигантский шаг. Когда поют гимн России – мурашки по коже.

На мой взгляд, это пока самый интересный чемпионат мира. А я смотрел пять активно. Можно привести только один факт. До сих пор нет результата 0:0. И мы уже по этому показателю побили рекорд всех времен.

Россия встает с колен. А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она пойдет и встанет в ряды ведущих футбольных держав мира», – сказал Федун.

По итогам группового этапа сборная России со второго места вышла в плей-офф, где 1 июля в Москве сыграет с Испанией.

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