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Федун: «Футбольная Россия встает с колен»

25 июня 2018, 23:27
27

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал ЧМ-2018 лучшим в истории турниром.

«А что стране дают театры, кино? У нас более 20 миллионов в стране активно болеют — за нашу сборную и за футбол. Фактически миллион в него играют. И это количество должно удвоиться. Тогда наш футбол будет и дальше развиваться. Чемпионат мира сделал в этом направлении гигантский шаг. Когда поют гимн России – мурашки по коже.

На мой взгляд, это пока самый интересный чемпионат мира. А я смотрел пять активно. Можно привести только один факт. До сих пор нет результата 0:0. И мы уже по этому показателю побили рекорд всех времен.

Россия встает с колен. А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она пойдет и встанет в ряды ведущих футбольных держав мира», – сказал Федун.

По итогам группового этапа сборная России со второго места вышла в плей-офф, где 1 июля в Москве сыграет с Испанией.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Спартак Федун Леонид
Комментарии (27)
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Рубик Докоян
1529958824
Могу только посоветовать, чтобы хорошо закусывал. А то вставая с колен, на копчик будешь приземляться. Бред нести лучше на свои плечах...
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DOCTOR PENALTY
1529959224
Россия может и встаёт, а сборная с колен и на жопу.
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Патронташ
1529959324
"А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она пойдет и встанет в ряды ведущих футбольных держав мира», – сказал Федун." Бендер с шахматными Васюками нервно курит в стороне по сравнению с футбольными Васюками Федуна. Одного Федун, понюхавший или покуривший что то очень забористое, не заметил. После того как сначала вся Россия, а теперь футбольная Россия встала с колен, их обеих кооператив озеро поставил раком и постоянно имеет.
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ROMAN63new
1529961542
У этих людей и футбол уже "на коленях". Выражение Россия встала с колен некорректно и провокационно.Я прожил много лет, за эти годы Россия не стояла на коленях, никто её не пытался и не думал туда ставить. Были трудности в 90 ые годы, весь мир помогал и никто не пытался этой ситуацией воспользоваться. Нет тому признаков. Другое дело развитие любой страны и в любом деле неравномерно, синусоидально. А от остальных нам по заслугам и честь , только и всего.
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mikatv
1529962401
Лишь бы лизнуть... И Россия у него с колен встает и толчки он ощущает, аки беременная. Взрослый богатый мужик, а как шестерка себя ведет. Лишь бы пахану доложили, что есть такой Федун. Правильно высказывается пацан...
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exreporter
1529962433
Ну, если регулярный внутренний чемпионат будут раскручивать так же, как раскручивают лже-детекторы, лже-фокусы, лже-таланты, где все режиссируется, малаховых да борисовых, то да. В дни ЧМ раскручивают именно так. Поэтому - все на ушах. А если в обычные дни пихать всем в уши "скандалы и сенсации", платить "звездам" за придуманные истории для ток-шоу, то нет, никакого шага не будет. Вот, давайте: первый канал каждую субботу в 19-00 матч тура. И так, чтобы за 3 дня разогрев, будто это Прямая линия. Тогда будет шаг.
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yorgenbarenz
1529990511
Да,он прав ! Мы всего лишь 18 лет встаём с колен,а уже несколько стадионов построили,натурализовали трёх иностранцев,чтобы не тратить деньги на детский футбол.А какой Ельцин-центр построили всего-то за 13-ть с лишним миллиардов рублей !Что это за деньги,чтобы на детский футбол тратить?Копейки ! 1-го июля мы окончательно узнаем ,сколько у нас хороших футбольных полей и все поднимем бокалы за нашу великую,капиталистическую Родину и её прославленных руководителей!
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zigbert
1529994694
Нужно конкретное развитие футбола а не эти громкие заявления.
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OfaZavr
1529998529
всего перечисленного мало для того чтобы полноценно встать с колен, нужно продолжать развитие по всем направлениям и стараться для детского футбола.
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Мары
1530012068
Сдаётся мне , что по версии Леонида, футбольная Россия, некий Ванька-встанька. Всю жизнь в движении.
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