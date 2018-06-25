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    Федун: «Футбольная Россия встает с колен»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал ЧМ-2018 лучшим в истории турниром.

    «А что стране дают театры, кино? У нас более 20 миллионов в стране активно болеют — за нашу сборную и за футбол. Фактически миллион в него играют. И это количество должно удвоиться. Тогда наш футбол будет и дальше развиваться. Чемпионат мира сделал в этом направлении гигантский шаг. Когда поют гимн России – мурашки по коже.

    На мой взгляд, это пока самый интересный чемпионат мира. А я смотрел пять активно. Можно привести только один факт. До сих пор нет результата 0:0. И мы уже по этому показателю побили рекорд всех времен.

    Россия встает с колен. А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она пойдет и встанет в ряды ведущих футбольных держав мира», – сказал Федун.

    По итогам группового этапа сборная России со второго места вышла в плей-офф, где 1 июля в Москве сыграет с Испанией.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: «Комсомольская правда»

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    25.06.2018 23:27
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +411

      aam 26 июня 2018, 18:21



      Если бы эта шатия братия не воровала, то никто бы на колени и не опускался.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 июня 2018, 14:21

      Сдаётся мне , что по версии Леонида, футбольная Россия, некий Ванька-встанька.
      Всю жизнь в движении.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 26 июня 2018, 14:09

      И снова падает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Shak71 26 июня 2018, 14:08

      о каком развитии идет речь??? если футбольные школы набирают по блату, играть там дают также по блату(( Развиваются только крупные города, и то далеко не все! Посмотрите, что в регионах - занятий вообще не проводят - турниры теперь организовывают не администрации, а люди - как правило футболисты(

      2
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 26 июня 2018, 10:53

      Может и с колен-то встали, но стоят по прежнему буквой "Г"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 10:35

      всего перечисленного мало для того чтобы полноценно встать с колен, нужно продолжать развитие по всем направлениям и стараться для детского футбола.

      6
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:22

      Уже встали , и побежали ))))

      1
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      Рейтинг: +38

      strangler 26 июня 2018, 10:00

      Никакого Эльцина Федун не поминал. а про что он сказал как говорят в Одессе надо посмотреть

      -1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 09:31

      Нужно конкретное развитие футбола а не эти громкие заявления.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2018, 08:21

      Да,он прав ! Мы всего лишь 18 лет встаём с колен,а уже несколько стадионов построили,натурализовали трёх иностранцев,чтобы не тратить деньги на детский футбол.А какой Ельцин-центр построили всего-то за 13-ть с лишним миллиардов рублей !Что это за деньги,чтобы на детский футбол тратить?Копейки ! 1-го июля мы окончательно узнаем ,сколько у нас хороших футбольных полей и все поднимем бокалы за нашу великую,капиталистическую Родину и её прославленных руководителей!

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