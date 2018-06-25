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    Сампаоли: «Завтра вы увидите лучшую сборную Аргентины. Мы хотим выйти в финал»

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии.

    «Я убежден, что завтра вы увидите лучшую сборную Аргентины.

    Мы будем играть с сердцем, и именно это я хочу передать своим игрокам. Убежден, что завтра будет начало нашей истории.

    Это я и хочу донести до футболистов. Нам нужна уверенность, чтобы продвигаться дальше. Мы хотим выиграть пять матчей и выйти в финал», – сказал Сампаоли.

    Матч пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ТАСС

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    25.06.2018 21:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 10:10

      так все говорят перед решающими играми и когда терять уже нечего а на деле не всегда получается воплотить слова в результат.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 08:53

      Аргентина должна доказать ,на что она способна.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 26 июня 2018, 07:16

      Много текста, посмотрим в деле, правда еще зависит от Хорватии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 26 июня 2018, 07:01

      Вперед, Аргентина!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 26 июня 2018, 00:33

      Как так? Марадона что ли будет играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 июня 2018, 00:04

      Удачи. Дайте всем урок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 июня 2018, 23:26

      Посмотрим есть ли у аргентинских игроков сердца)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 25 июня 2018, 22:24

      Мы будем играть с сердцем, и именно это я хочу передать своим игрокам. Убежден, что завтра будет начало нашей истории. боюсь месси против

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 25 июня 2018, 22:18

      Буду болеть персонально за Ахмеда Мусу..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 21:58

      Это без Месси что-ли?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский > KOLBIS 25 июня 2018, 22:21

      Скорее, без Сампаоли..

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Батал Вселенский 25 июня 2018, 23:26

      Без обоих))

      1
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