Сампаоли: «Завтра вы увидите лучшую сборную Аргентины. Мы хотим выйти в финал»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии.

«Я убежден, что завтра вы увидите лучшую сборную Аргентины.

Мы будем играть с сердцем, и именно это я хочу передать своим игрокам. Убежден, что завтра будет начало нашей истории.

Это я и хочу донести до футболистов. Нам нужна уверенность, чтобы продвигаться дальше. Мы хотим выиграть пять матчей и выйти в финал», – сказал Сампаоли.

Матч пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.