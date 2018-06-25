Мутко: «К сборной России вопросов нет. Противостояли тем, кто в «барселонах» играет»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3).

«Думаю, нам не нужно впадать в отчаяние – команда билась до конца, проявила характер. В футболе много факторов, в их числе есть везение.

Прямо скажем, в двух первых матчах помимо желания нам это везение сопутствовало. Сегодня все сложилось по-футбольному – везения не было, пропустили мяч, потом удаление.

Мы можем анализировать, кто как сыграл, но к команде вопросов нет – бились, старались, всю игру на такой сильной жаре противостояли тем, кто в «барселонах» играет», – заявил Мутко.

Уругвай вышел из группы А с первого места, Россия – со второго.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально