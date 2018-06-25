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    Мутко: «К сборной России вопросов нет. Противостояли тем, кто в «барселонах» играет»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3).

    «Думаю, нам не нужно впадать в отчаяние – команда билась до конца, проявила характер. В футболе много факторов, в их числе есть везение.

    Прямо скажем, в двух первых матчах помимо желания нам это везение сопутствовало. Сегодня все сложилось по-футбольному – везения не было, пропустили мяч, потом удаление.

    Мы можем анализировать, кто как сыграл, но к команде вопросов нет – бились, старались, всю игру на такой сильной жаре противостояли тем, кто в «барселонах» играет», – заявил Мутко.

    Уругвай вышел из группы А с первого места, Россия – со второго.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: ТАСС

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    25.06.2018 20:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 июня 2018, 11:13

      Мудко тебе лишь бы отмазаться.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 08:45

      Бились и старались ,но на этот раз нам противостояла команда классом повыше.

      3
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      Рейтинг: +85

      Cruser 26 июня 2018, 01:16

      Ну всё саудов и египет обыграли,просрали 3-0 уругваю хватит, там испания и в отпуск уже можно

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 26 июня 2018, 00:58

      Так он уже строительством в стране "руководит", на кой пёс нам его примитивные изречения о футболе?)) У него на новом поприще дел невпроворот, ведь столько предстоит развалить, а он всё о спорте, да о футболе...ты здесь г-н Мутко уже отметился(((

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 июня 2018, 23:58

      Он как то по весне 2018 признался, что любит Барселону и её футбол. Или передумал ?

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2018, 23:14

      Уже знаем что делать господин Мутко скажет после игры с Испанией)

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2018, 22:21

      Речник-футболостроитель задолбал пресмыканием перед западом.Читают эти мутки заклинания про "барселоны",чтобы прикрыть развал всех дел в спорте.

      3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 25 июня 2018, 22:20

      Вопрос к Мутко: почему в Барселона до сих пор не играют русские. Почему топовые клубы это Барселона и Реал, а не ЦСКА и Зенит?

      2
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 25 июня 2018, 21:56

      Сук, из барселон , почему этот человек до сих пор имеет какое-то отношение к футболу

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 июня 2018, 21:37

      ПОЗОРИЩЕ О ПОЗОРИЩЕ

      1
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