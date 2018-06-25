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  • Мутко: «К сборной России вопросов нет. Противостояли тем, кто в «барселонах» играет»

Мутко: «К сборной России вопросов нет. Противостояли тем, кто в «барселонах» играет»

25 июня 2018, 20:47
16

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3).

«Думаю, нам не нужно впадать в отчаяние – команда билась до конца, проявила характер. В футболе много факторов, в их числе есть везение.

Прямо скажем, в двух первых матчах помимо желания нам это везение сопутствовало. Сегодня все сложилось по-футбольному – везения не было, пропустили мяч, потом удаление.

Мы можем анализировать, кто как сыграл, но к команде вопросов нет – бились, старались, всю игру на такой сильной жаре противостояли тем, кто в «барселонах» играет», – заявил Мутко.

Уругвай вышел из группы А с первого места, Россия – со второго.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Уругвай Россия Мутко Виталий
Комментарии (16)
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АЛЕКС 58
1529949225
А вот и главный строитель нарисовался!
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Полная Канистра
1529949304
залейте уж ему рот бетонным раствором уже надоел своей болтовнёй о везении сборной
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Freyk
1529949387
А сборная России никогда не будет играть в «барселонах», потому что мутковский лимит обеспечивает всем зарплату в РФПЛ в 2-3 раза выше.
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Axe111
1529951838
ПОЗОРИЩЕ О ПОЗОРИЩЕ
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Arrow10
1529952994
Сук, из барселон , почему этот человек до сих пор имеет какое-то отношение к футболу
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Ubuntu
1529954457
Вопрос к Мутко: почему в Барселона до сих пор не играют русские. Почему топовые клубы это Барселона и Реал, а не ЦСКА и Зенит?
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yorgenbarenz
1529954462
Речник-футболостроитель задолбал пресмыканием перед западом.Читают эти мутки заклинания про "барселоны",чтобы прикрыть развал всех дел в спорте.
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Tsigan
1529957659
Уже знаем что делать господин Мутко скажет после игры с Испанией)
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Александр52
1529960310
Он как то по весне 2018 признался, что любит Барселону и её футбол. Или передумал ?
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zigbert
1529991926
Бились и старались ,но на этот раз нам противостояла команда классом повыше.
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