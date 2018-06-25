Путин не посетит игру Уругвай – Россия на ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на игре третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая.

«К сожалению, нет. График не позволяет», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что сегодня у Путина напряженный график работы в Ново-Огареве. В частности, президент должен принять губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Встреча Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин, присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0), не смог посетить поединок национальной команды с Египтом (3:1).