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    Путин не посетит игру Уругвай – Россия на ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на игре третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая.

    «К сожалению, нет. График не позволяет», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что сегодня у Путина напряженный график работы в Ново-Огареве. В частности, президент должен принять губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

    Встреча Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ранее Путин, присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0), не смог посетить поединок национальной команды с Египтом (3:1).

    Источник: Life

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    25.06.2018 14:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 июня 2018, 18:04

      Правильно сделает. Зачем расстраиваться!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 июня 2018, 17:53

      Начал сборную сливать. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 25 июня 2018, 16:52

      Вот с Цивилевым бы, да под пивасик бы и оттянулись...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 июня 2018, 16:13

      По айфону в онлайне глянет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 июня 2018, 16:09

      потеря потерь..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 июня 2018, 15:17

      Не хочет что-бы много забивали....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 июня 2018, 14:51

      Зачем ему посещать этот матч, если вчера к нему президент Сенегала приезжал, чьи судьи будут судить этот матч.....?! Он наверно уже даже счет знает....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 25 июня 2018, 14:43

      Молодец Путин ! наверное пойдет отменять повышение цен на ЖКХ с 1 июля и восстановит пенсии !

      4
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 июня 2018, 14:41

      Совсем футбол забросил ))

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 14:32

      Да ясен пень,что не придет,ничего в принципе не решает игра,а вот на 18 поддержать прибудет думаю...

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