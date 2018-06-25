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Путин не посетит игру Уругвай – Россия на ЧМ-2018

25 июня 2018, 14:29
10

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на игре третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая.

«К сожалению, нет. График не позволяет», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что сегодня у Путина напряженный график работы в Ново-Огареве. В частности, президент должен принять губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Встреча Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин, присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0), не смог посетить поединок национальной команды с Египтом (3:1).

Источник: Life
Чемпионат мира Уругвай Россия Путин Владимир
Комментарии (10)
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KOLBIS
1529926342
Да ясен пень,что не придет,ничего в принципе не решает игра,а вот на 1\8 поддержать прибудет думаю...
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сапёр75
1529926866
Совсем футбол забросил ))
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САДЫЧОК
1529927018
Молодец Путин ! наверное пойдет отменять повышение цен на ЖКХ с 1 июля и восстановит пенсии !
Ответить
diadushka
1529927505
Зачем ему посещать этот матч, если вчера к нему президент Сенегала приезжал, чьи судьи будут судить этот матч.....?! Он наверно уже даже счет знает....
Ответить
ribavadim
1529929061
Не хочет что-бы много забивали....
Ответить
neofizer
1529932155
потеря потерь..
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BlackMurder
1529932404
По айфону в онлайне глянет
Ответить
koli4ka
1529934731
Вот с Цивилевым бы, да под пивасик бы и оттянулись...
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Супермачо
1529938421
Начал сборную сливать. )
Ответить
prezent2017
1529939047
Правильно сделает. Зачем расстраиваться!
Ответить
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