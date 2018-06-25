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    Месси: «Не хочу завершать карьеру, не став чемпионом мира»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что до конца карьеры намерен выиграть ЧМ. По словам футболиста, ему не хотелось бы уходить из футбола, не став чемпионом мира.

    На турнире в Бразилии в 2014 году «альбиселесте» дошли до финала, где в дополнительное время проиграли Германии (0:1).

    «Победа в матче с Нигерией значит очень много, потому что для Аргентины, как и для меня, чемпионат мира – особенный турнир.

    Я всегда мечтал увидеть, как поднимаю кубок мира над головой, и последующие эмоции. Мои волосы встают дыбом, когда я просто думаю об этом моменте. Это сделало бы счастливыми миллионы аргентинцев по всему миру. Таким образом, мы не можем отказаться от этой мечты.

    Я выиграл все самые важные турниры, но я амбициозен до конца. Я бы не хотел заканчивать с футболом, не став чемпионом мира с моей страной», – сказал Месси.

    Источник: The Sun

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    25.06.2018 13:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 25 июня 2018, 20:09

      В качестве тренера станешь

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 25 июня 2018, 19:51

      С вашим вратарём Вам ничего не светит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 19:33

      тогда карьера будет длиться очень и очень долго, может быть даже до глубокой старости))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 июня 2018, 16:58

      Да, буду играть долго, и только так. ........Пусть волки воют и журналюги пишут. Если он научился играть 20 лет назад, он будет играть всегда. Лео вперёд. Мы за тебя !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 июня 2018, 16:33

      Ох и долго же ты собрался играть...

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 25 июня 2018, 16:02

      чего-то сегодня одни ЧЁРНОРОТЫЕ, ПОТНОВОНЮЧИ и НУТУПЫЕ пишут комментарии,а я вот в ВЕЛИКОГО Лео Месси даже очень-очень верю!!! Не раз он ещё будет приводит в восторг своих НАСТОЯЩИХ поклонников, пусть даже не на этом ЧМ.Кто скажет,что я не прав, вылазьте из нор своих,скунсы и опровергните истину...

      -1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 25 июня 2018, 16:01

      Кто этот​ 90 летний старик ходящий по полю? Это Месси, он уже 60 лет так ходит, хочет ЧМ выиграть пешком.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 25 июня 2018, 15:15

      До 100 лет играть собирается?

      0
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      Рейтинг: +789

      JI e x a 25 июня 2018, 15:14

      Все хорошо, но минус в том, что пока Месси в сборной, она ничего не выиграет. Он эгоист, и тренерам приходится перестраивать игру под него, отдавая ему слишком много обязанностей, которые он банально не тянет, и страдает от этого вся команда. А уйти немного на второй план, как Роналду в Португалии, Месси не позволяет его эгоизм. Поэтому, при всем величии Месси как игрока, но он и кубок мира для Аргентины вещи несовместимые.

      3
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 25 июня 2018, 15:13

      а придется гномик

      3
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