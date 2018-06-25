Месси: «Не хочу завершать карьеру, не став чемпионом мира»

В качестве тренера станешь
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что до конца карьеры намерен выиграть ЧМ. По словам футболиста, ему не хотелось бы уходить из футбола, не став чемпионом мира.
На турнире в Бразилии в 2014 году «альбиселесте» дошли до финала, где в дополнительное время проиграли Германии (0:1).
«Победа в матче с Нигерией значит очень много, потому что для Аргентины, как и для меня, чемпионат мира – особенный турнир.
Я всегда мечтал увидеть, как поднимаю кубок мира над головой, и последующие эмоции. Мои волосы встают дыбом, когда я просто думаю об этом моменте. Это сделало бы счастливыми миллионы аргентинцев по всему миру. Таким образом, мы не можем отказаться от этой мечты.
Я выиграл все самые важные турниры, но я амбициозен до конца. Я бы не хотел заканчивать с футболом, не став чемпионом мира с моей страной», – сказал Месси.