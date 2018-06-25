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Месси: «Не хочу завершать карьеру, не став чемпионом мира»

25 июня 2018, 13:59
19

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что до конца карьеры намерен выиграть ЧМ. По словам футболиста, ему не хотелось бы уходить из футбола, не став чемпионом мира.

На турнире в Бразилии в 2014 году «альбиселесте» дошли до финала, где в дополнительное время проиграли Германии (0:1).

«Победа в матче с Нигерией значит очень много, потому что для Аргентины, как и для меня, чемпионат мира – особенный турнир.

Я всегда мечтал увидеть, как поднимаю кубок мира над головой, и последующие эмоции. Мои волосы встают дыбом, когда я просто думаю об этом моменте. Это сделало бы счастливыми миллионы аргентинцев по всему миру. Таким образом, мы не можем отказаться от этой мечты.

Я выиграл все самые важные турниры, но я амбициозен до конца. Я бы не хотел заканчивать с футболом, не став чемпионом мира с моей страной», – сказал Месси.

Источник: The Sun
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1529924908
Пляжный футбол -выход... -инстаграм Филимонова в помощь.)))
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KOLBIS
1529925057
А придется...
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polt
1529927175
С такой сборной Аргентины кубок не взять. Жаль Месси, сам по себе он уникален. К ЧМ не готова сборная, да и сам великий не совсем в форме.
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Сержтир
1529927938
Для этого нужно совсем немного,ещё клонировать хотя бы трёх Месси.
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zigbert
1529928289
Поклонники Месси будут не против.
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spam2009
1529928785
а придется гномик
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JI e x a
1529928892
Все хорошо, но минус в том, что пока Месси в сборной, она ничего не выиграет. Он эгоист, и тренерам приходится перестраивать игру под него, отдавая ему слишком много обязанностей, которые он банально не тянет, и страдает от этого вся команда. А уйти немного на второй план, как Роналду в Португалии, Месси не позволяет его эгоизм. Поэтому, при всем величии Месси как игрока, но он и кубок мира для Аргентины вещи несовместимые.
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koli4ka
1529931769
чего-то сегодня одни ЧЁРНОРОТЫЕ, ПОТНОВОНЮЧИ и НУТУПЫЕ пишут комментарии,а я вот в ВЕЛИКОГО Лео Месси даже очень-очень верю!!! Не раз он ещё будет приводит в восторг своих НАСТОЯЩИХ поклонников, пусть даже не на этом ЧМ.Кто скажет,что я не прав, вылазьте из нор своих,скунсы и опровергните истину...
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Александр52
1529935097
Да, буду играть долго, и только так. ........Пусть волки воют и журналюги пишут. Если он научился играть 20 лет назад, он будет играть всегда. Лео вперёд. Мы за тебя !!!
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sachsen-leipzig
1529946574
В качестве тренера станешь
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