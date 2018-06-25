Вокруг отеля сборной Португалии в Саранске поставили второй забор

Как сообщает «Столица С», власти Саранска обнесли вторым забором отель, в котором поселилась сборная Португалии накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира с Ираном.

Сделано это было после того, как накануне ночью иранские болельщики стали шуметь под окнами гостиницы, надеясь таким образом не дать выспаться перед матчем футболистам соперника.

Встреча Иран – Португалия состоится на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 25 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.