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    Вокруг отеля сборной Португалии в Саранске поставили второй забор

    Как сообщает «Столица С», власти Саранска обнесли вторым забором отель, в котором поселилась сборная Португалии накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира с Ираном.

    Сделано это было после того, как накануне ночью иранские болельщики стали шуметь под окнами гостиницы, надеясь таким образом не дать выспаться перед матчем футболистам соперника.

    Встреча Иран – Португалия состоится на стадионе «Мордовия Арена» сегодня, 25 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 12:52
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 14:41

      По состоянию Роналду будет видно выспался ли он сегодня?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июня 2018, 13:55

      Саранск начал подготовку сборной России к плей-офф.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 июня 2018, 13:11

      Бедные местные жители...
      кому не позавидуешь - так это им.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 25 июня 2018, 13:09

      Хорошенькая идейка...надо будет на заметочку взять))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 13:09

      Роналду и через стенку пройдет...пробьет то есть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 июня 2018, 12:59

      Роналду перепугали!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 июня 2018, 12:54

      Это такая новая схема, с двумя опорниками.)))

      6
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