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  • Семак: «Первый матч «Зенита» на сборах? Есть пища для размышлений»

Семак: «Первый матч «Зенита» на сборах? Есть пища для размышлений»

24 июня 2018, 22:58
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Пинцгау» (1:0).

– Сергей Богданович, первый матч, пусть и товарищеский, — что скажете? Чем вы довольны и недовольны?

– Собираем информацию, пищу для размышлений. Естественно, у нас много вопросов, есть хорошие взаимодействия, есть плохие — будем работать. Это первый матч после недели достаточно тяжелой работы. Понятны и не самое быстрое движение, и невысокая реализация моментов, но для нас главное — собрать пищу для размышлений и посмотреть, кто лучше выглядит на тех или иных позициях, проанализировать и двигаться дальше.

– Капитаном команды в первом тайме стал Александр Анюков. Это эксперимент или вы уже держите в уме такое решение?

– Нет, мы ничего не держим в уме, просто из тех игроков, кто вышел в первом тайме, Саша — самый оптимальный кандидат на эту роль. Так же как и Миша Кержаков — во втором.

– А вообще капитана будете назначать вы или его выберет команда?

Посмотрим, это будет зависеть от многих факторов.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Путник 13
1529870447
Цаллагов и Эрнани на выход....последний играть вообще не хочет..
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polt
1529872217
Флаг в руки...
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Ще Гевара
1529894390
Как там аргентинцы?
Ответить
Sergei26
1529910615
Молодец с почином
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Zenmaster
1529918190
Одним словом -- " ломать не строить " -- работы много !!!
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3a zenit
1529931143
смотрел матч и скажу что нам звизда,если всё так и будет.
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mamba9090909
1529939091
Начали с позитива.
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