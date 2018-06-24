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    Семак: «Первый матч «Зенита» на сборах? Есть пища для размышлений»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Пинцгау» (1:0).

    – Сергей Богданович, первый матч, пусть и товарищеский, — что скажете? Чем вы довольны и недовольны?

    – Собираем информацию, пищу для размышлений. Естественно, у нас много вопросов, есть хорошие взаимодействия, есть плохие — будем работать. Это первый матч после недели достаточно тяжелой работы. Понятны и не самое быстрое движение, и невысокая реализация моментов, но для нас главное — собрать пищу для размышлений и посмотреть, кто лучше выглядит на тех или иных позициях, проанализировать и двигаться дальше.

    – Капитаном команды в первом тайме стал Александр Анюков. Это эксперимент или вы уже держите в уме такое решение?

    – Нет, мы ничего не держим в уме, просто из тех игроков, кто вышел в первом тайме, Саша — самый оптимальный кандидат на эту роль. Так же как и Миша Кержаков — во втором.

    – А вообще капитана будете назначать вы или его выберет команда?

    Посмотрим, это будет зависеть от многих факторов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.06.2018 22:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 25 июня 2018, 18:04

      Начали с позитива.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 июня 2018, 15:52

      смотрел матч и скажу что нам звизда,если всё так и будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 3a zenit 25 июня 2018, 17:56

      Опять в носу ковыряли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 июня 2018, 12:16

      Одним словом -- " ломать не строить " -- работы много !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 25 июня 2018, 10:10

      Молодец с почином

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 25 июня 2018, 05:39

      Как там аргентинцы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 24 июня 2018, 23:30

      Флаг в руки...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > polt 24 июня 2018, 23:52

      Да скорей метлу ему в руки и пусть выметает "футбольный мусор", который скопился в команде...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 24 июня 2018, 23:00

      Цаллагов и Эрнани на выход....последний играть вообще не хочет..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Путник 13 25 июня 2018, 08:50

      просто не умеет

      2
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