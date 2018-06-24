Семак: «Первый матч «Зенита» на сборах? Есть пища для размышлений»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Пинцгау» (1:0).

– Сергей Богданович, первый матч, пусть и товарищеский, — что скажете? Чем вы довольны и недовольны?

– Собираем информацию, пищу для размышлений. Естественно, у нас много вопросов, есть хорошие взаимодействия, есть плохие — будем работать. Это первый матч после недели достаточно тяжелой работы. Понятны и не самое быстрое движение, и невысокая реализация моментов, но для нас главное — собрать пищу для размышлений и посмотреть, кто лучше выглядит на тех или иных позициях, проанализировать и двигаться дальше.

– Капитаном команды в первом тайме стал Александр Анюков. Это эксперимент или вы уже держите в уме такое решение?

– Нет, мы ничего не держим в уме, просто из тех игроков, кто вышел в первом тайме, Саша — самый оптимальный кандидат на эту роль. Так же как и Миша Кержаков — во втором.

– А вообще капитана будете назначать вы или его выберет команда?

– Посмотрим, это будет зависеть от многих факторов.