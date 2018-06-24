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    Ди Марцо: «Во вторник Пасторе пройдет медосбледование в «Роме»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе в ближайшее время станет игроком «Ромы», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо.

    Завтра игрок прибудет в Рим, чтобы на следующий день пройти медосмотр для столичного клуба.

    29-летний аргентинец пополнил состав парижан в 2011 года, перейдя из «Палермо» за 42 миллиона евро. За семь сезонов в клубе он по пять раз выиграл Лигу 1, Кубок французской лиги и Суперкубок страны, четыре раза – Кубок. В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 42 играх всех соревнований.

    Портал Transfermarkt оценивает Пасторе в 15 миллионов евро.

    Напомним, хавбек не попал в заявку сборной Аргентины на текущий чемпионат мира.

    Ранее сообщалось о том, что «Рому» покинет Раджа Наингголан. Полузащитник договорился о контракте с «Интером».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    24.06.2018 15:36
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