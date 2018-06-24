Черчесов: «Готовимся к Уругваю, как и к другим. Мы боремся за первое место в группе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий перед завтрашним матчем с командой Уругвая.

«Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим. Понятно, что мы квалифицировались (в плей-офф). Но играть будут те, кто лучше готовы. Разумеется, нам подскажет медицинский штаб, кто лучше готов к матчу. Но специальных замен делать не собираемся.

Мы боремся за первое место (в группе). Мы не можем выбирать соперника по плей-офф, они будут играть сами. Мы подсчетов никаких не вели и не собираемся этого делать.

Я концентрируюсь на своей команде. Мы готовим ее, акцентируя на сильные и слабые стороны соперника», – специалист Черчесов.

Встреча 3-го тура группы А состоится на «Самара Арене».

Подопечные Оскара Табареса имеют равное количество очков с россиянами, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей занимают второе место.