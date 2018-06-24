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  • Черчесов: «Готовимся к Уругваю, как и к другим. Мы боремся за первое место в группе»

Черчесов: «Готовимся к Уругваю, как и к другим. Мы боремся за первое место в группе»

24 июня 2018, 13:09
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий перед завтрашним матчем с командой Уругвая.

«Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим. Понятно, что мы квалифицировались (в плей-офф). Но играть будут те, кто лучше готовы. Разумеется, нам подскажет медицинский штаб, кто лучше готов к матчу. Но специальных замен делать не собираемся.

Мы боремся за первое место (в группе). Мы не можем выбирать соперника по плей-офф, они будут играть сами. Мы подсчетов никаких не вели и не собираемся этого делать.

Я концентрируюсь на своей команде. Мы готовим ее, акцентируя на сильные и слабые стороны соперника», – специалист Черчесов.

Встреча 3-го тура группы А состоится на «Самара Арене».

Подопечные Оскара Табареса имеют равное количество очков с россиянами, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей занимают второе место.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Уругвай Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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insider_retro
1529835401
Предыдущие две игры были важными, а все последующие будут ответственными, т.к. они определят выбор соперников и продвижение в турнире!!.. Боритесь и концентрируйтесь!!..
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Тибер
1529836669
Лучше свою игру поищите , вам достойный соперник попадется в одной восьмой .
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KOLBIS
1529837562
А будем верить...
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cska-62
1529838635
Станислав Саламович! Подбирать соперника в плей-офф смысла не имеет. В группе "В" всякое может быть, и иранцев списывать со счетов рано. Однако есть смысл не допустить, например, того, чтобы Головин пропустил матч плей-офф из-за перебора "горчичников". Да и ветеранам дать отдых и уберечь их от возможных травм в матче с Уругваем! 19 июня после матча с Египтом я об этом уже писал: "На заключительный матч в группе с Уругваем я бы не стал выпускать Головина и Смолова, которые уже имеют «жёлтые карточки», и дал бы отдохнуть ветеранам – Игнашевичу, Самедову и Жиркову. И, возможно, даже вратарю Акинфееву. Но это всё будет решать Станислав Саламович Черчесов. Он на это имеет полное право. Сегодня он – победитель!". https://bombardir.ru/news/548199-Cheryshev-luchshiy-igrok-matcha-s-Egiptom-On-zabil-pobednyy-gol
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VOLK83
1529840252
Кто бы мог подумать в начале чемпионата, что Россия будет бороться за первое место. Футбол игра непредсказуемая.
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Ailend
1529841323
Ну такое. Вышли и так из группы, о чем можно поздравить Россию. Даже если проиграют Уругваю. Далее 1\8.. А там 1 выигранный матч, который может решить уровень, силу, достижения и рейтинг за все годы сборных России и Украины.
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zigbert
1529907650
Согласен ,кардинально менять состав не стоит.
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