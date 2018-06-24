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    Черчесов: «Готовимся к Уругваю, как и к другим. Мы боремся за первое место в группе»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий перед завтрашним матчем с командой Уругвая.

    «Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим. Понятно, что мы квалифицировались (в плей-офф). Но играть будут те, кто лучше готовы. Разумеется, нам подскажет медицинский штаб, кто лучше готов к матчу. Но специальных замен делать не собираемся.

    Мы боремся за первое место (в группе). Мы не можем выбирать соперника по плей-офф, они будут играть сами. Мы подсчетов никаких не вели и не собираемся этого делать.

    Я концентрируюсь на своей команде. Мы готовим ее, акцентируя на сильные и слабые стороны соперника», – специалист Черчесов.

    Встреча 3-го тура группы А состоится на «Самара Арене».

    Подопечные Оскара Табареса имеют равное количество очков с россиянами, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей занимают второе место.

    Источник: Р-Спорт

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    24.06.2018 13:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:20

      Согласен ,кардинально менять состав не стоит.

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 24 июня 2018, 14:55

      Ну такое. Вышли и так из группы, о чем можно поздравить Россию. Даже если проиграют Уругваю. Далее 18.. А там 1 выигранный матч, который может решить уровень, силу, достижения и рейтинг за все годы сборных России и Украины.

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend > Ailend 24 июня 2018, 21:51

      1.8*

      0
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 24 июня 2018, 14:37

      Кто бы мог подумать в начале чемпионата, что Россия будет бороться за первое место. Футбол игра непредсказуемая.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 июня 2018, 14:10

      Станислав Саламович! Подбирать соперника в плей-офф смысла не имеет. В группе "В" всякое может быть, и иранцев списывать со счетов рано. Однако есть смысл не допустить, например, того, чтобы Головин пропустил матч плей-офф из-за перебора "горчичников". Да и ветеранам дать отдых и уберечь их от возможных травм в матче с Уругваем!
      19 июня после матча с Египтом я об этом уже писал:
      "На заключительный матч в группе с Уругваем я бы не стал выпускать Головина и Смолова, которые уже имеют «жёлтые карточки», и дал бы отдохнуть ветеранам – Игнашевичу, Самедову и Жиркову. И, возможно, даже вратарю Акинфееву. Но это всё будет решать Станислав Саламович Черчесов. Он на это имеет полное право. Сегодня он – победитель!".
      https://bombardir.ru/news/548199-Cheryshev-luchshiy-igrok-matcha-s-Egiptom-On-zabil-pobednyy-gol

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 13:52

      А будем верить...

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      Рейтинг: +185

      Тибер 24 июня 2018, 13:37

      Лучше свою игру поищите , вам достойный соперник попадется в одной восьмой .

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 июня 2018, 13:16

      Предыдущие две игры были важными, а все последующие будут ответственными, т.к. они определят выбор соперников и продвижение в турнире!!..
      Боритесь и концентрируйтесь!!..

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